Να παραδώσουν smartphones και tablets ζήτησε ο Σαρλ Μισέλ από τους ηγέτες της ΕΕ, κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής, υπό τον φόβο… παρακολούθησης.

Η εν λόγω κίνηση του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου πραγματοποιήθηκε προκειμένου να διατηρηθούν «μυστικές» οι συζητήσεις των ηγετών της ΕΕ για το Brexit στη Σύνοδο Κορυφής από τα «αδιάκριτα αυτιά» της MI6.

Όπως μεταδίδει ο David M. Herszenhorn του Politico, οι συσκευές παραδόθηκαν από τους ηγέτες και τοποθετήθηκαν σε ερμάρια στον πέμπτο όροφο του κτιρίου Europa.

Το κλειδί για κάθε ντουλάπι παραδόθηκε προσωπικά σε κάθε αρχηγό. «Μπορούν να φύγουν από την αίθουσα, αν θέλουν να κάνουν επείγουσα τηλεφωνική κλήση», σύμφωνα με την ίδια πηγή. «Αλλά δεν μπορούν να φέρουν ένα κινητό τηλέφωνο στην αίθουσα, όσο συνεχίζεται η συζήτηση για το Brexit».

Ο Μισέλ «ζήτησε να υπάρξουν εγγυήσεις εμπιστευτικότητας σε ένα ευαίσθητο ζήτημα», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Ο επικεφαλής διαπραγματευτής της ΕΕ για το Brexit, Μισέλ Μπαρνιέ, βρίσκεται ακόμη στην αίθουσα για τη συζήτηση των ηγετών γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα. Ωστόσο, η Πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αναγκάστηκε να αποχωρήσει λόγω κρούσματος κοροναϊού που εντοπίστηκε στο περιβάλλον της.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ενωση επιθυμεί την επίτευξη εμπορικής συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλιεο, αλλά επίσης χρειάζεται να προστατεύσει την ενιαία αγορά από φθηνά, εκτός προδιαγραφών αγαθά.

«Θέλουμε μία συμφωνία, αλλά θέλουμε επίσης να προστατεύσουμε τους όρους ισότιμου ανταγωνισμού (level playing field). Είναι ζήτημα ισοτιμίας είναι ζήτημα θέσεων εργασίας και ακεραιότητας της ενιαίας αγοράς», δήλωσε στους δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες ο πρόεδρος του Συμβουλίου προσερχόμενος στην σύνοδο κορυφής της ΕΕ.

