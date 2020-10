Το ζήτημα της τουρκικής προκλητικότητας έθεσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά την τοποθέτησή του στην έναρξη της Συνόδου Κορυφής, όπως ανέφερε ο ίδιος στη συνέντευξη Τύπου που παρέθεσε ερωτηθείς για το θέμα.

«Όταν μίλησα στο Συμβούλιο αναφέρθηκα στο ζήτημα» σημείωσε ο Νταβίντ Σασόλι και τόνισε ότι «οι Τούρκοι συνεχίζουν να προκαλούν εντάσεις».

Παράλληλα, ο κ. Σασόλι επισήμανε ότι «το Oruc Reis βρίσκεται στην ίδια θέση που ήταν και τον Αύγουστο», ενώ αναφορικά με το ζήτημα των Βαρωσίων υπογράμμισε ότι η Τουρκία «ενήργησε μονομερώς».

Με το Brexit, τον κοροναϊό και το κλίμα να είναι τα κύρια θέματα της Συνόδου Κορυφής, αξιωματούχοι που προσήλθαν στις Βρυξέλλες μειώνουν τις προσδοκίες της Ελλάδας για αυστηρή απάντηση στην τουρκική προκλητικότητα.

Ως γνωστόν, η Γερμανία ξέκοψε από νωρίς το ενδεχόμενο να τεθεί το θέμα των κυρώσεων έναντι της Τουρκίας πριν τον Δεκέμβριο. Σημειώνεται επίσης πως το προσχέδιο των συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής δεν έχει καμία αναφορά στην Τουρκία.

Αν και εκτός ατζέντας, πάντως, το ζήτημα της Τουρκίας θα συζητηθεί τελικά το πρωί της Παρασκευής, όπως ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Έλληνας πρωθυπουργός κάλεσε την Ευρώπη να δείξει συνέπεια στην εφαρμογή των αποφάσεων που έχει ήδη λάβει από την προηγούμενη Σύνοδο Κορυφής, ώστε η συμπεριφορά της Τουρκίας να έχει τις ανάλογες συνέπειες.

Το ίδιο επιβεβαίωσε και ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, προσερχόμενος στη Σύνοδο, αν και έχει ενδιαφέρον ότι αναφέρθηκε στην Τουρκία μόνο στο πλαίσιο της διαμάχης στο Ναγκόρνο Καραμπάχ.

«Αύριο το πρωί θα συζητήσουμε θέματα εξωτερικής πολιτικής» ανέφερε ο Μακρόν και υπογράμμισε: «Θα έχουμε την ευκαιρία να επανέλθουμε και στο θέμα της Τουρκίας και στην αντιπαράθεση στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ. Δεν θέλω να προεξοφλήσω το αποτέλεσμα, αλλά οι αυριανές συζητήσεις θα αντανακλούν τις απαιτήσεις μας υπό το πρίσμα των πρόσφατων εξελίξεων».

Ενδεικτικές του πώς αντιμετωπίζουν τα κράτη-μέλη το θέμα των τουρκικών προκλήσεων είναι οι δηλώσεις υψηλόβαθμων στελεχών που επικαλείται το Politico.

Υψηλόβαθμος αξιωματούχος κράτους-μέλους της ΕΕ δήλωσε στο Politico ότι έχει χαμηλές προσδοκίες από τις σημερινές εργασίες της Συνόδου Κορυφής. «Υποτίθεται θα μιλούσαμε για το Brexit και την Αφρική, αλλά θα καταλήξουμε να μιλάμε για τον κοροναϊό και την Τουρκία».

Ένας άλλος υψηλόβαθμος αξιωματούχος σχολίασε απλά ότι η Ελλάδα και η Κύπρος «θα ενημερώσουν για τις τελευταίες αρνητικές εξελίξεις» σχετικά με την Τουρκία.

