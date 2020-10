Σε επικίνδυνη κλιμάκωση της έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο προχώρησε η Άγκυρα με την έκδοση νέας Navtex δεσμεύοντας θαλάσσια περιοχή κοντά στο Καστελλόριζο τορπιλίζοντας κάθε προσπάθεια για επανέναρξη των διερευνητικών επαφών με την Αθήνα.

Μετά από ένα χρονικό διάστημα όπου η Τουρκία έδειχνε να ρίχνει τους τόνους, με απώτερο στόχο να γλιτώσει την επιβολή κυρώσεων από την ΕΕ – κάτι που κατάφερε – επανήλθε στις ακραίες προκλήσεις δυναμιτίζοντας κάθε προσπάθεια επανεκκίνησης του διαλόγου μεταξύ των δύο χωρών.

Πολεμικά πλοία στο Αιγαίο

Μετά την τουρκική Navtex για σεισμικές έρευνες κοντά στο Καστελλόριζο, τo Oruc Reis απέπλευσε από την Αττάλεια έχοντας από κοντά τα συνοδευτικά του πλοία Ataman και Cengiz Han.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το Oruc Reis συνοδεύεται και από πολεμικά πλοία του τουρκικού στόλου, ενώ οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις είναι σε ετοιμότητα με τις φρεγάτες να παρακολουθούν τις κινήσεις των Τούρκων προκειμένου να μην υπάρξει απόπειρα να ξεκινήσουν σεισμικές έρευνες.

«Η Ελλάδα δεν εκβιάζεται» – Οργισμένη αντίδραση από το ΥΠΕΞ

Μείζονα κλιμάκωση και ευθεία απειλή κατά της ειρήνης και της ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο χαρακτηρίζει το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών την έκδοση της νέας παράνομης τουρκικής Navtex για έρευνες νοτίως του Καστελόριζου στην ελληνική υφαλοκρηπίδα.

Η νέα προκλητική κίνηση της Άγκυρας φαίνεται πως καταδικάζει την όποια προσπάθεια γίνεται για έναρξη των διερευνητικών επαφών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.

Το ελληνικό ΥΠΕΞ με ανακοίνωσή του καλεί την Τουρκία να ανακαλέσει άμεσα την απόφασή της κατηγορώντας της ότι αγνοεί συστηματικά το Διεθνές Δίκαιο και τους κανόνες καλής γειτονίας.

Σημειώνει ακόμη με νόημα, ενόψει της έναρξης των διερευνητικών επαφών μεταξύ των δύο χωρών, ότι η Τουρκία δυναμιτίζει κάθε προσπάθεια διαλόγου.

Η τουρκική πλευρά απέδειξε με τη νέα Navtex ότι δεν επιθυμεί τον διάλογο με την Αθήνα. Όλες οι προσπάθειες αποκλιμάκωσης που προηγήθηκαν λίγο πριν τη διεξαγωγή της Συνόδου, αποσκοπούσαν στην αποφυγή της επιβολής κυρώσεων.

«Μόλις λίγες ημέρες μετά τη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας, κατά την οποία η τουρκική πλευρά δεσμεύτηκε να προτείνει ημερομηνία για τις διερευνητικές επαφές, καταδεικνύεται και πάλι η αναξιοπιστία της όπως και το γεγονός ότι η Τουρκία δεν επιθυμεί ειλικρινά το διάλογο» αναφέρεται στη σημερινή ανακοίνωση του ελληνικού ΥΠΕΞ.

Πρώτη είδηση στα τουρκικά ΜΜΕ

Η έκδοση της νέας Navtex έγινε αμέσως πρώτη είδηση σε όλα σχεδόν τα τουρκικά ΜΜΕ. Την εν λόγω εξέλιξη μετέδωσαν με έκτακτες ενημερώσεις όλα τα μεγάλα τουρκικά ΜΜΕ, καθώς και η αγγλική έκδοση της Daily Sabah.

Με αντί – Navtex απάντησε η Αθήνα

Η Αθήνα, εκτός από την ανακοίνωση με την οποία κατηγορεί την Τουρκία για τις νέες προκλητικές της κινήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, προχώρησε και στην έκδοση αντί – Navtex.

Η αντί-Navtex που εξέδωσε η Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού επισημαίνει ότι η τουρκική Navtex για έρευνες του Oruc Reis νοτίως του Καστελλόριζου «αφορά παράνομη δραστηριότητα σε περιοχή ελληνικής υφαλοκρηπίδας».

Ο σταθμός Ηρακλείου της Υδρογραφικής Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού εξέδωσε ναυτική αναγγελλία τονίζοντας πως η τουρκική Navtex FA06-1262/20 εκδόθηκε από σταθμό (σ.σ. της Αττάλειας) που δεν έχει την αρμοδιότητα για την περιοχή του Καστελλόριζου. Στην περιοχή αυτή αρμοδιότητα έχει η Ελληνική Υπηρεσία, σημειώνεται.

Ακόμη ο σταθμός του Ηρακλείου διαμηνύει ότι η τουρκική Navtex αναφέρεται σε παράνομη και μη εγκεκριμένη δραστηριότητα και μάλιστα σε περιοχή ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Και επισημαίνεται ότι ο σταθμός του Ηρακλείου είναι ο αρμόδιος για την έκδοση ναυτικών αγγελιών σ’ αυτή την θαλάσσια περιοχή. Καλούνται δε όλοι οι ναυτικοί να αγνοήσουν την τουρκική αναγγελία.

Η ελληνική αντί-Navtex

ZCZC HA79

112335 UTC OCT 20

IRAKLEIO STATION NAVWARN 596/20

KASTELORIZO SEA

1. UNAUTHORIZED STATION HAS BROADCAST NAVTEX

MESSAGE NUMBER FA06-1262/20 IN HELLENIC NAVTEX

SERVICE AREA, REFERRING TO UNAUTHORIZED AND

ILLEGAL ACTIVITY IN AN AREA THAT OVERLAPS THE

GREEK CONTINENTAL SHELF.

IRAKLEIO NAVTEX STATION HAS THE AUTHORITY TO

BROADCAST NAVTEX MESSAGES IN THE AREA.

2. ALL MARINERS ARE REQUESTED TO DISREGARD NAVTEX

MESSAGE NUMBER FA06-1262/20.

3. CANCEL THIS MESSAGE 222059 UTC OCT 20.

NNNN