Δεν ειμαστε στην ιδια την συχνοτητα δεν ειμαστε στον ιδιο τον σταθμο ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ ΜΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Τα ονειρα σου εχουν αριθμο.. Ειναι στιχοι που εχει πει η Βικυ Μοσχολιου εχει γραψει ο Κωστας Τριπολιτης εχει συνθεσει ο Σταματης Κραουνακης απαντουν οι στιχοι πολλα ερωτηματα .. τι σταση παιρνουμε στα γεγονοτα γενικα .. Σκεψη , παρατηρηση , πραξη !