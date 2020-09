Επικριτικός για τη στάση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών εμφανίστηκε ο τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Δεν παρέλειψε, δε, να εκτοξεύσει «πυρά» και κατά της Ελλάδας λίγες ημέρες πριν την ανακοίνωση για συμφωνία Αθήνας – Άγκυρας για έναρξη των διερευνητικών επαφών.

Ο τούρκος πρόεδρος επέκρινε τη δομή του Συμβουλίου Ασφαλείας, υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων ότι η μοίρα επτά δισεκατομμυρίων ανθρώπων δεν μπορεί να αφήνεται στο έλεος πέντε χωρών.

‘Οπως μεταδίδει το πρακτορείο Anadolu, ο ίδιος έκανε λόγο για «αποτυχία για ακόμη μια φορά του ΟΗΕ», μιλώντας για καθυστερημένη αντίδραση στην καταστροφική πανδημία COVID-19.

«Τα Ηνωμένα Έθνη, τα οποία επιβεβαίωσαν την ύπαρξη πανδημίας εβδομάδες αργότερα, δεν στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων όσον αφορά στη λήψη των απαραίτητων μέτρων για την καταπολέμηση της πανδημίας ή την κάλυψη των αναγκών» είπε χαρακτηριστικά κατά την ομιλία του για την 75η επέτειο του ΟΗΕ..

«Τα Ηνωμένα Έθνη απέτυχαν για άλλη μια φορά κατά τη διάρκεια της επιδημίας» πρόσθεσε.

Ο ίδιος υπογράμμισε την αναγκαιότητα μεταρρύθμισης του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. «Το να αφήσεις τη μοίρα 7 δισεκατομμυρίων ανθρώπων στο αίσθημα δικαιοσύνης πέντε χωρών δεν είναι ούτε βιώσιμο ούτε δίκαιο. Μια δομή βασισμένη στην δημοκρατική, διαφανή, υπεύθυνη, αποτελεσματική και δίκαιη εκπροσώπηση αποτελεί αναγκαιότητα πέραν πάσης επιλογής για την ανθρωπότητα» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Video message by President Erdoğan at the High-Level Meeting held to commemorate the 75th anniversary of the United Nations pic.twitter.com/Cpbswu4wT3

— Turkish Presidency (@trpresidency) September 21, 2020