Must Read

ΤΑ ΝΕΑ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ παρουσιάζουν

τον κορυφαίο χιουμορίστα όλων των εποχών

ΝΙΚΟΣ ΤΣΙΦΟΡΟΣ

Ανατρεπτικό χιούμορ, σάτιρα και σαρκασμός στα διαχρονικά έργα του μοναδικού συγγραφέα!

Αυτή την εβδομάδα

Η Ιστορία της Αγγλίας με τη σάτιρα του αξεπέραστου συγγραφέα

Στο πλούσιο θεατρικό, συγγραφικό και κινηματογραφικό έργο του, ο Νίκος Τσιφόρος υπερασπίστηκε το «λούμπεν προλεταριάτο», διακωμώδησε τους νεόπλουτους της εποχής και αντιτάχθηκε στον δεσποτισμό ασκώντας ευφυέστατη κοινωνική κριτική. Βασικό του πιστεύω που βγαίνει έντονα μέσα από τα γραπτά του, είναι ότι οι άνθρωποι παραμένουν ίδιοι στο πέρασμα των αιώνων.

Ακόμη

«Το Αλφαβητάρι με τον Ηλιο»

Το πρώτο αλφαβητάρι στη δημοτική γλώσσα, μέρος της ιστορικής εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης του Ελευθέριου Βενιζέλου, 100 χρόνια μετά την πρώτη του έκδοση.

Με κείμενα των Δημοσθένη Ανδρεάδη, Αλέξανδρο Δελμούζο, Παύλο Νιρβάνα, Ζαχαρία Παπαντωνίου, Μανόλη Τριανταφυλλίδη και εικονογράφηση Κωνσταντίνου Μαλέα.

Σε πολυτελή σκληρόδετη έκδοση

Το Αλφαβητάριο της Συντακτικής Επιτροπής (1919), είναι το προϊόν μιας ιστορικά ταραγμένης περιόδου, στο αποκορύφωμα του Εθνικού Διχασμού, με το γλωσσικό ζήτημα να εξακολουθεί να έχει εθνική διάσταση με ιδεολογικό περιεχόμενο.

Η πρώτη λοιπόν επιτυχής κίνηση για την καθιέρωση της δημοτικής γλώσσας γίνεται στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης αυτής. Για πρώτη φορά, καθιερώνεται η δημοτική γλώσσα σε όλες τις τάξεις του δημοτικού σχολείου, ενώ επίσης προκηρύσσεται η συγγραφή αναγνωστικών στη δημοτική γλώσσα. Πρωταγωνιστικές μορφές της μεταρρύθμισης ήταν οι πρωτεργάτες του Εκπαιδευτικού Ομίλου, που στάθηκαν στο πλευρό του Ελευθέριου Βενιζέλου: ο Αλέξανδρος Δελμούζος, ο Μανόλης Τριανταφυλλίδης και ο Δημήτρης Γληνός.

Το «Αλφαβητάρι με τον Ηλιο» (όπως αποκαλούσαν οι μαθητές το Αλφαβητάριο της Συντακτικής Επιτροπής και όπως έχει έκτοτε επικρατήσει να λέγεται) θεωρείται σημαντικότατος σταθμός «όχι μόνο στην ιστορία του ελληνικού σχολικού βιβλίου αλλά και γενικότερα στην εξέλιξη των ελληνικών εκπαιδευτικών πραγμάτων». Η μεταρρύθμιση όμως αυτή υπήρξε σύντομη καθώς, αμέσως μετά την εκλογική ήττα του Βενιζέλου το 1920, συγκροτήθηκε αρμόδια «Επιτροπεία» η οποία, εις άπταιστον καθαρεύουσα, αποφάνθηκε ότι τα βιβλία αυτά ως «εθνικώς επιλήψιμα» έπρεπε να «εκβληθώσι πάραυτα εκ των σχολείων και να καώσι», ενώ οι δημιουργοί τους έπρεπε να διωχθούν ποινικά για τη «διαφθορά της ελληνικής γλώσσας».

Ωστόσο, το «Αλφαβητάρι με τον Hλιο» δεν κάηκε, παρά απομακρύνθηκε προσωρινά από τις σχολικές αίθουσες, στις οποίες επέστρεψε από το 1928, μετά τη νίκη του Ελευθέριου Βενιζέλου στις εκλογές της 19ης Αυγούστου. Μάλιστα, έναν χρόνο αργότερα, το 1929, κυκλοφορεί από τον εκδοτικό οίκο «Δημητράκου Α.Ε.» το δεύτερο μέρος του Αλφαβηταρίου.

Το «Αλφαβητάρι με τον Ηλιο», όπως και τα άλλα σχολικά βιβλία της βενιζελικής εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης του 1917-1920, εκφράζει –όχι μόνο γλωσσικά αλλά και από την άποψη του περιεχομένου– το πνεύμα του εκπαιδευτικού δημοτικισμού, έχει στο επίκεντρό του το παιδί, κυριαρχείται από αντιαυταρχικό πνεύμα, προβάλλει τη συλλογικότητα, την τιμιότητα και την εργατικότητα, και αποφεύγει «το διδακτισμό, τους δογματισμούς και τις ηθικολογίες»

Μαζί

Esquire

Ο άντρας στα καλύτερά του

Η απίστευτη ζωή του Νίκου Κοκλώνη. Ο Νίκος Κοκλώνης είναι από τα πρόσωπα που συζητιούνται πολύ. Μιλάει στο Esquire για τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες, για την τηλεόραση, για τα απίστευτα πάνω και τα τρομερά κάτω της ζωής του και για το πώς καταφέρνει πάντα να σηκώνεται.

Αφιέρωμα James Bond. Η μεγάλη επιστροφή του 007. To μοναδικό στυλ του, οι αδυναμίες του, τα κορίτσια του, οι καλύτερες στιγμές του.

Man at his Best: Χρήστος Λούλης. Λίγο πριν τον δούμε στον «Ανθρωπο του Θεού» την ταινία που θα συζητηθεί πολύ αυτό το φθινόπωρο συναντάμε τον Χρήστο Λούλη στην πιο δημιουργική του φάση.

Gastro τάση: Φαγητό στο μπαρ. Ολο και περισσότερα μπαρ της πόλης σερβίρουν όλο και καλύτερο φαγητό μαζί με δυνατά cocktails. Τι άλλο να ζητήσεις;

Tech Alert. Τα φορητά ηχεία είναι μια από τις πιο δυνατές τάσεις της εποχής, λογικό αφού έρχονται μαζί μας παντού. Αυτά είναι τα καλύτερα.

Μόδα: Rock & Roll. Επιστροφή με φόρα στα χρόνια της αθωότητας, τότε που το στυλ ήταν ανόθευτο.

Κάν’το όπως ο Bechkam. Μυστικά fitness tips από τον αυτόν που ξέρει καλύτερα.

Αυτοκίνητο: Το μέλλον της αυτοκίνησης έρχεται σε υβριδική και ηλεκτρική μορφή.

Grooming. Τα αρώματα του μέλλοντος δεν έχουν φύλο. Είναι τα ίδια για άντρες και γυναίκες.