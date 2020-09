Ισχυρή σεισμική δόνηση ταρακούνησε το Ηράκλειο της Κρήτης το απόγευμα της Παρασκευής.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός είχε μέγεθος 5,3 Ρίχτερ και το επίκεντρό του βρίσκεται σε θαλάσσια περιοχή 19 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Άρβης.

Το εστιακό του βάθος είναι 25,8 χιλιόμετρα.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα της Κρήτης, ο σεισμός είχε μεγάλη διάρκεια και έγινε αισθητός στην πόλη του Ηρακλείου.

To Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο αναφέρει ότι ο σεισμός είχε μέγεθος 5,7 Ρίχτερ.

M5.7 #earthquake (#σεισμός) strikes 55 km S of #Irákleion (#Greece) 12 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/PkDBbw2Sdd

— EMSC (@LastQuake) September 18, 2020