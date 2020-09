Η Όλγα Ντεμίνα, χορεύτρια στο διάσημο Θέατρο Μπολσόι της Ρωσίας, εξαφανίστηκε πριν από έξι χρόνια, με τις αρχές θεωρούν ως ύποπτο για την υπόθεση της 25χρονης τον πρώην διευθυντή και εραστή της, Μαλχάζ Ντζαβέεφ.

Αστυνομικές πηγές πιστεύουν ότι η μπαλαρίνα από το παγκοσμίου φήμης Θέατρο Μπολσόι, Όλγα Ντεμίνα, δολοφονήθηκε και διαμελίστηκε, με το σώμα της να διαλύθηκε σε θειικό οξύ.

Οι Ρώσοι ντετέκτιβ φέρονται να ερευνούν νέα στοιχεία της υπόθεσης εξαφάνισης της 25χρονης χορεύτριας, πριν από έξι χρόνια.

Missing ballerina, 25, was 'killed, dismembered and dissolved in sulphuric acid' https://t.co/uf0uWIqAV4 pic.twitter.com/jdkeh8TKR5

— Daily Star (@dailystar) September 16, 2020