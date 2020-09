Στην υποβάθμιση 13 τουρκικών τραπεζών προχώρησε η Moody’ s, σε μία κίνηση που ήταν αναμενόμενη μετά την υποβάθμιση της τουρκικής οικονομίας, ωστόσο στην έκθεση που συνοδεύει την απόφαση έχουν μεγάλο ενδιαφέρον οι λόγοι που επικαλείται ο οίκος για να διατηρήσει αρνητικό και το outlook του κλάδου.

Όπως αναφέρει, οι προοπτικές των μακροπρόθεσμων καταθέσεων και των ομολόγων όλων των τουρκικών τραπεζών που καλύπτονται από τον οίκο, παραμένουν αρνητικές για ένα βασικό λόγο:

Αυτός είναι ο κίνδυνος να βιώσει η χώρα μια κρίση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, η οποία θα οδηγούσε με τη σειρά της σε αρνητικές εξελίξεις, όπως η επιβολή capital controls και περιορισμών αναφορικά με τις εκροές συναλλάγματος.

Ποια ιδρύματα υποβάθμισε

Οι υποβαθμίσεις της Moody’ s αφορούν την μακροπρόθεσμη αξιολόγηση στις καταθέσεις σε ξένο νόμισμα, την μακροπρόθεσμη διαβάθμιση στον κίνδυνο αντισυμβαλλομένου (CRR) και την μακροπρόθεσμη αξιολόγηση στον κίνδυνο αντισυμβαλλομένου (CRA) καθώς και την μακροπρόθεσμη αξιολόγηση σε μη εξασφαλισμένο χρέος προτεραιότητας.

Τα ιδρύματα που επηρεάζονται είναι τα εξής: Akbank T.A.S. Alternatifbank A.S. Denizbank A.S. Export Credit Bank of Turkey A.S. HSBC Bank A.S. (Turkey) QNB Finansbank A.S. T.C. Ziraat Bankasi A.S. Turk Ekonomi Bankasi A.S. Turkiye Garanti Bankasi A.S. Turkiye Halk Bankasi A.S. Turkiye Is Bankasi A.S. Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O. και Yapi ve Kredi Bankasi A.S.

Άμεση ήταν η αντίδραση της τουρκικής λίρας, η οποία υποχώρησε σε νέο ιστορικό χαμηλό έναντι του δολαρίου. Ενδεικτικά, το τουρκικό νόμισμα άγγιξε τις 7,5020 λίρες/δολάριο, διολισθαίνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο όλων των εποχών. Ταυτόχρονα, έναντι του ευρώ, το νόμισμα της γειτονικής χώρας έκλεισε στις 8,8688 λίρες/ ευρώ.