Γνωστή ακτιβίστρια και καθηγήτρια αφροαμερικανικής ιστορίας στο George Washington University υποδυόταν ότι ήταν μαύρη επί σειρά ετών, παρά το γεγονός ότι στην πραγματικότητα είναι μια λευκή γυναίκα από το Κάνσας.

Σε μια υπόθεση που θυμίζει εκείνη της Ρέιτσελ Ντόλεζαλ, η Τζέσικα Α Κρουγκ δέχθηκε οικονομική υποστήριξη από πολιτιστικά ινστιτούτα όπως το Κέντρο Σόμπουργκ για την Έρευνα της Μαύρης Κουλτούρας, για ένα βιβλίο που έγραψε σχετικά με την αντίσταση των δραπετών στο υπερατλαντικό δουλεμπόριο. Όμως, σύμφωνα με μια ανάρτηση στο Medium που φέρεται να προέρχεται από την ίδια την Κρουγκ, η καριέρα της στηρίχτηκε σε ένα «τοξικό υπόστρωμα ψεμάτων».

