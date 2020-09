Παίκτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θεωρείται ο Ντόνι Φαν Ντε Μπεκ, με τον Ολλανδό ποδοσφαιριστή να έχει περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και πλέον να αναμένεται η ανακοίνωση των Κόκκινων Διαβόλων.

Όπως αναφέρει ότι η Daily Mail, o 23άχρονος μέσος έχει διαλέξει ήδη το νούμερο που θα φοράει στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και αυτό δεν είναι άλλο από το 34. Αυτό το νούμερο έχει ξεχωριστεί σημασία για τον ίδιο, καθώς με τον συγκεκριμένο αριθμό αγωνιζόταν ο Αμπντελάκ Νούρι προτού πάθει το σοβαρό πρόβλημα υγεία του με τον Άγιαξ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ομάδα του Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ θα βγάλει από τα ταμεία της το ποσό των 45 εκατ. ευρώ για να αποκτήσει τον ταλαντούχο ποδοσφαιριστή, ο οποίος αυτήν την στιγμή βρίσκεται στην αποστολή της εθνικής Ολλανδίας για τα παιχνίδια του Nations League.

Donny van de Beek is set to take the No.34 shirt at United in a tribute to his close friend Abdelhak Nouri. (Source: Daily Mail) pic.twitter.com/Rsw44WQB2u

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) September 1, 2020