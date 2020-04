Nεαροί συγκρούστηκαν σήμερα τα ξημερώματα με την αστυνομία σε προάστια του Παρισιού–οι τέταρτες συναπτές νυχτερινές συγκρούσεις που σημειώνονται στη γαλλική πρωτεύουσα καθώς τα αυστηρά μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση του κοροναϊού έχουν προκαλέσει κοινωνικές εντάσεις.

H γαλλική κυβέρνηση θα βρίσκεται σε «επαγρύπνηση» σε σχέση με τα επεισόδια αυτής της εβδομάδας παρότι εκτιμά ότι οι ταραχές είναι σχετικώς μικρής κλίμακας, δήλωσε σήμερα η κυβερνητική εκπρόσωπος Σιμπέτ Ντιαγέ στη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων.

«Σε αυτό το στάδιο θεωρούμε ότι οι ταραχές είναι μικρής κλίμακας. Είναι περιορισμένες και έχουν τοπικό χαρακτήρα και επομένως μέχρι σήμερα δεν υπάρχει πραγματικός λόγος ανησυχίας, αλλά θα παραμείνουμε σε επαγρύπνηση», σημείωσε η ίδια.

Στο προάστιο Βιλνέβ-λα-Γκαρέν, στα βόρεια της πρωτεύουσας, άνδρες των μονάδων αποκατάστασης της τάξης πραγματοποίησαν έφοδο σε ένα κτιριακό συγκρότημα για να καταστείλουν ταραχές καθώς νεαροί είχαν βάλει φωτιά σε σκουπίδια και μπάζα.

Οι αστυνομικοί χρησιμοποίησαν τις ασπίδες τους για να προστατευτούν από τα σπασμένα γυαλιά που τους πετούσαν οι νεαροί, ενώ κάποιοι κάτοικοι παρακολουθούσαν από τα παράθυρά τους καθώς οι αστυνομικοί είχαν ανάψει φακούς φωτίζοντας τα πολυώροφα κτίρια.

Στην Ναντέρ, που βρίσκεται δυτικότερα, οι δρόμοι ήταν γεμάτοι από κομμάτια πυρπολημένων αυτοκινήτων και σπασμένα γυαλιά από μια στάση λεωφορείου που βανδαλίστηκε.

