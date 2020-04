Ο κοροναϊός μαίνεται στο μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη, όμως υπό την πίεση της διαφαινόμενης οικονομικής κρίσης αλλά και την κούραση των πολιτών με το lockdown, πολλές χώρες ετοιμάζουν το σχέδιό τους για την επόμενη μέρα.

Ακόμα και οι ΗΠΑ, η χώρα με τα περισσότερα κρούσματα και θανάτους στον πλανήτη, είναι έτοιμες για επανεκκίνηση της οικονομίας από τις αρχές του Μαΐου.

Πάντως, με σχεδόν 151.000 θανάτους και πάνω από 2,2 κρούσματα διεθνώς (σύμφωνα με την καταμέτρηση του Johns Hopkins) και με το φάρμακο ή το εμβόλιο να αργεί ακόμα πολύ, ο πλανήτης σίγουρα δεν πρέπει να επαναπαύεται.

Αν και ο κοροναϊός βρίσκεται σε έξαρση στις περισσότερες πολιτείες της Αμερικής, η πίεση για την επανεκκίνηση της οικονομίας είναι τεράστια καθώς 22 εκατομμύρια Αμερικάνοι έχουν μείνει άνεργοι λόγω της πανδημίας.

Ακολουθώντας την σύσταση του Ντόναλντ Τραμπ στους κυβερνήτες να αποφασίσουν οι ίδιοι πότε θα αίρουν τα περιοριστικά μέτρα, ορισμένες πολιτείες – όπως το Μίσιγκαν, η Φλόριντα και το Τέξας – ετοιμάζονται να ανοίξουν και πάλι τις οικονομίες τους.

Ο ίδιος ο Τραμπ με μηνύματά του στο Twitter ζήτησε την «απελευθέρωση» της Μινεσότα, του Μίσιγκαν και της Βιρτζίνια.

LIBERATE VIRGINIA, and save your great 2nd Amendment. It is under siege!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 17, 2020