Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Μπιλ ντε Μπλάζιο δήλωσε ότι τα δημόσια σχολεία θα παραμείνουν κλειστά, μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους.

«Η πόλη εργάζεται σε ένα συγκεκριμένο σχέδιο, για την επαναλειτουργία των δημόσιων σχολείων, από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο», είπε χαρακτηριστικά προσθέτοντας πως «δεν υπάρχει τίποτα εύκολο σε αυτή την απόφαση».

JUST IN: New York City Mayor Bill de Blasio announces public schools will remain closed for the rest of the school year, calling it a public health decision: "It's the right thing to do. It clearly will help us save lives." https://t.co/QiZqX8q1Lg pic.twitter.com/jTTdjDh7nV

