Οι γονείς μας είναι η “Κιβωτός μας!” Και γι’ αυτο, παρ’ όλες τις ιδιαίτερες περιστάσεις που ζούμε, ο Αντώνης Ρέμος κι εγώ φτιάξαμε μια νέα εκδοχή του τραγουδιού «Κιβωτός» που θα την ακούσετε σύντομα! Πήραμε την πρωτοβουλία και με τη δική σας συμβολή θα δημιουργήσουμε το music video μέσα από δικές σας αγαπημένες στιγμές με τους γονείς σας! Τα έσοδα θα δοθούν στην Κιβωτό Του Κόσμου, τον εθελοντικό μη κερδοσκοπικό οργανισμό ειδικής μέριμνας και προστασίας μητέρας και παιδιού. Ανέβασε την αγαπημένη σου φωτογραφία με τους γονείς σου με το hashtag #kivotos2020 και στείλτη μας στο e-mail: kivotos2020@gmail.com! Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις: http://bit.ly/kivotos2020 Ευχαριστώ τον αγαπημένο μου συνάδελφο @aremovic για την ευγενική συμμετοχή του όπως επίσης ευχαριστώ πολύ τους φιλους μας, τον @dromos89fm και το @mad_tv για τη στήριξη τους! #kivotos #kivotostoukosmou #panikplatinumhit