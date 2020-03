Παράνοια σε άνοδο, αεροσκάφος σε κάθοδο: μικρή ομάδα επιβατών θορυβημένων από τα φταρνίσματα και τον βήχα συνεπιβάτη τους, που τους οδήγησαν στο συμπέρασμα πως ήταν φορέας του νέου κοροναϊού, διαμαρτυρήθηκε τόσο έντονα που εντέλει οι χειριστές του αεροσκάφους αποφάσισαν να το προσγειώσουν εκτάκτως για να τους επιτρέψουν να αποβιβαστούν.

Η πτήση της United Airlines το απόγευμα της Κυριακής συνέδεε την κομητεία Ιγκλ του Κολοράντο (δυτικά) με το Νούαρκ, στην ανατολική ακτή των ΗΠΑ, διευκρίνισε η εταιρεία στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Αναγκάστηκε να κάνει απρογραμμάτιστο σταθμό στο Ντένβερ, όπου τρεις επιβάτες κατέβηκαν, πριν το αεροσκάφος συνεχίσει το δρομολόγιο.

Turns out the passenger was freaking about being next to people who were couging/sneezing and making unreasonable requests and eventually becoming “unruly” and uncooperative.

NO #COVID here.

This speaks to the unintended consequences of heightened awareness and #coronavirus

— Jordan Safirstein MD (@CardiacConsult) March 8, 2020