Σε «κόκκινη ζώνη» μετέτρεψε ολόκληρη την Ιταλία ο πρωθυπουργός Τζουζέπε Κόντε μετά τη ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων του κοροναϊού στη χώρα, ανακοινώνοντας ότι τα μέτρα περιορισμού που ισχύουν για τη Λομβαρδία στο εξής θα εφαρμόζονται σε όλη την χώρα.

Με 7.985 κρούσματα του κοροναϊού- 1.500 περισσότερα μέσα σε μια ημέρα- και 463 νεκρούς, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε αργά το βράδυ της Δευτέρας, ο ιταλός πρωθυπουργός κήρυξε με διάταγμα που θα τεθεί από σήμερα σε ισχύ τη χώρα «προστατευμένη ζώνη», ανακοινώνοντας την απαγόρευση των μετακινήσεων, εκτός εάν συντρέχουν σημαντικοί λόγοι υγείας ή εργασίας.

Η κυβέρνηση δηλαδή ζητά από 60 εκατομμύρια πολίτες της να παραμένουν στα σπίτια τους, κάτι που ουσιαστικά ισοδυναμεί με άτυπο κατ’ οίκον περιορισμό.

Μεταξύ άλλων, στα αυστηρά μέτρα περιλαμβάνεται η απαγόρευση όλων των δημοσίων εκδηλώσεων, όλων των αθλητικών αγώνων, συμπεριλαμβανομένων και του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου της Α’ Εθνικής, αλλά και το κλείσιμο κινηματογράφων, θεάτρων, γυμναστηρίων, κέντρων διασκέδασης.

Την ίδια ώρα, κλειστά θα παραμείνουν σχολεία και πανεπιστήμια μέχρι τις 3 Απριλίου.

«Είμαστε υποχρεωμένοι να επιβάλουμε θυσίες σε όλους τους πολίτες. Το μέτρο αυτό ονομάζεται ‘εγώ μένω σπίτι’» είπε ο Τζουζέπε Κόντε.

«Είναι η στιγμή της ευθύνης, θα πρέπει να αποφεύγονται οι μετακινήσεις πολιτών σε όλη την χώρα, εκτός αν υπάρχουν λόγοι υγείας, επαγγελματικές ανάγκες που πρέπει να αποδεικνύονται και άλλες έκτακτες ανάγκες» πρόσθεσε.

Ο ιταλός πρωθυπουργός, παράλληλα, τόνισε πως «πρέπει να παρέμβουμε για να προστατέψουμε τους ασθενέστερους και πιο ευάλωτους πολίτες».

