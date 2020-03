Εκατοντάδες γυναίκες εμπόδισε η τουρκική αστυνομία από το να γιορτάσουν την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης το βράδυ της Κυριακής.

Σύμφωνα με το Reuters πλήθος γυναικών πραγματοποιούσαν ειρηνική πορεία στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης κρατώντας πανό και σημαίες.

Ωστόσο η αστυνομία συγκρούστηκε με το πλήθος προκειμένου να εμποδίσει τις γυναίκες να εισέλθουν στην οδό Istiklal, την κύρια πεζοδρομημένη λεωφόρο της περιοχής.

Ο κυβερνήτης της Κωνσταντινούπολης μάλιστα αποφάσισε να κλείσει το σταθμό του μετρό στο κέντρο της πόλης, ενώ έδωσε εντολή να μπλοκαριστούν όλοι οι δρόμοι που οδηγούν στην κεντρική πλατεία.

Στο βίντεο φαίνονται οι αστυνομικοί να εμποδίζουν ασκώντας βίας τις γυναίκες που επιχειρούσαν να περάσουν στο κεντρικό δρόμο.

Μάλιστα στην κάμερα φαίνεται και ένας αστυνομικός να κλωτσά μία διαδηλώτρια στο πόδι που επιχείρησε να σπάσει τον αστυνομικό κλοίο.

Σημειώνεται πως αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που σημειώνονται επεισόδια, καθώς πέρσι κατά την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, η αστυνομία εκτόξευσε δακρυγόνα για να διαλύσει πλήθος γυναικών που είχαν συγκεντρωθεί για μια πορεία.

Clashes break out between police & activists at #Istanbul #WomensDay march pic.twitter.com/pYN1LlN8Lv

— RT (@RT_com) March 8, 2020