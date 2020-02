Diamond Princess. Σίγουρα όσοι επιβάτες είχαν κλείσει μία θέση σε αυτό το τεράστιο και πολυτελέστατο κρουαζιερόπλοιο θα περίμεναν πως και πως την ημέρα που θα απολάμβαναν το μπάνιο τους στην μεγαλύτερη πισίνα που έχει σχεδιαστεί ποτέ για τα ιαπωνικά δεδομένα, ενώ και μόνο στην ιδέα πως θα είχαν να επιλέξουν ανάμεσα σε 20 μπαρ και εστιατόρια, θα ενθουσιάζονταν.

Η μέρα λοιπόν της αποβίβασης των 3.700 επιβατών ήρθε, αλλά κανείς δεν περίμενε πως ένα κρούσμα κοροναϊού θα μετέτρεπε το χλιδάτο αυτό κρουαζιερόπλοιο σε… φυλακή.

Βέβαια το χειρότερο δεν είναι πως οι 3.700 επιβάτες βρίσκονται κλεισμένοι στο «κρουαζιερόπλοιο χωρίς προορισμό» για 11 ολόκληρες μέρες, αλλά παραμένουν σε μία ενεργή εστία μόλυνσης από τον κοροναϊό, καθώς τουλάχιστον 355 άνθρωποι έχουν βρεθεί θετικοί στο τεστ.

Οι επιβάτες και το πλήρωμα είναι υποχρεωμένοι να παραμείνουν εκεί για ακόμη τρεις μέρες σύμφωνα με τους αρμόδιους της δημόσιας υγείας της Κίνας.

Το πλήρωμα του κρουαζιερόπλοιου θεωρεί πως η μετάδοση άρχισε λίγο μετά τις 20 Ιανουαρίου, όταν ένας άνθρωπος από το Χονγκ Κονγκ επιβιβάστηκε στο πλοίο, έχοντας τον φονικό ιό.

Ο άνδρας παρέμεινε στο πλοίο για πέντε ημέρες και αποβιβάστηκε στην πατρίδα του. Διαγνώστηκε με τον κοροναϊό την 1η Φεβρουαρίου, προειδοποιώντας τους υπαλλήλους της υγείας σε μια πιθανή επιδημία μέσα στο Diamond Princess.

Οι επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου βρίσκονται σε απόγνωση, ενώ δεν είναι λίγοι εκείνοι που αναρτούν πανό στα κάγκελά του με μηνύματα όπως «Ευχαριστούμε ΜΜΕ» ή «Δεν έχουμε φάρμακα».

Γενικότερα, αρκετοί επιβάτες αντιμετώπισαν πρόβλημα με τα φάρμακά τους, ενώ την περασμένη Δευτέρα περίπου 1.900 επιβάτες (που δεν γνώριζαν πως θα παραμείνουν εκεί για πολύ καιρό) ζήτησαν συνταγογραφούμενα φάρμακα, καθώς ξέμειναν από προμήθειες.

Japanese health officials came through with delivery of medications this evening. Still, when you travel, always remember to bring extra to serve as a cushion until quarantine supplies arrive. Just sayin' pic.twitter.com/949WpCqYsf

