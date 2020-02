Εκρηξη σε αγωγό που μεταφέρει φυσικό αέριο από το Ισραήλ στην Αίγυπτο προκλήθηκε την Κυριακή.

Ο υπουργός Ενέργειας του Ισραήλ, ανακοίνωσε σε δημοσιογράφους πως η μεταφορά παρέμεινε ανεπηρέαστη, ενώ έχει ξεκινήσει έρευνα.

«Αυτήν την ώρα, το φυσικό αέριο μεταφέρεται κανονικά από το Ισραήλ στην Αίγυπτο. Η υπόθεση της έκρηξης ερευνήθηκε από το υπουργείο σε συνεργασία με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη» ανέφερε ο ισραηλινός υπουργός Γιουβάλ Στάινιτζ, σύμφωνα με το κρατικό μέσο ενημέρωσης Καν.

Οπως μεταδόθηκε από το πρακτορείο Αλ Τζαζίρα, το περιστατικό συνέβη στα βόρεια της περιοχής του Σινά, στην Αίγυπτο, ενώ οι δράστες παραμένουν άγνωστοι και καμία παραστρατιωτική ή τρομοκρατική ομάδα δεν έχει αναλάβει την ευθύνη.

Militants sabotage Egypt-Israel gas pipeline east of Bir Abd in North Sinai.

The pipeline recently began transporting gas from Israel to Egypt after laying dormant for several years due to legal disputes and security issues. pic.twitter.com/kDraycZ11k

— Egypt Defence Review (@EgyptDefReview) February 2, 2020