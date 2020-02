Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον σκοπεύει να επιβάλλει πλήρεις τελωνειακούς και συνοριακούς ελέγχους σε όλα τα αγαθά ευρωπαϊκής προέλευσης που εισάγονται στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά το Brexit.

Η κίνηση του βρετανού πρωθυπουργού αποσκοπεί στην κλιμάκωση της πίεσης προς τις Βρυξέλλες κατά τις διμερείς διαπραγματεύσεις για το εμπόριο, δήλωσε κυβερνητική πηγή στην εφημερίδα The Telegraph.

«Σχεδιάζουμε πλήρεις ελέγχους σε όλα τα εισαγόμενα αγαθά προέλευσης ΕΕ – πιστοποιητικά εξαγωγών, πιστοποιητικά ασφάλειας, ελέγχους υγείας ζώων, [υγειονομικούς ελέγχους] των ειδών που προορίζονται για τα σούπερ μάρκετ, τα οποία θα περνούν από [τελωνεία και] σημεία συνοριακών ελέγχων», ανέφερε στην εφημερίδα πηγή προσκείμενη στην κυβέρνηση των Τόρις.

Αυτή η ενέργεια «θα διπλασιάσει την πρακτική πρόκληση στα σύνορα τον Ιανουάριο του 2021», αναγνώρισε η πηγή.

Μόλις το ρολόι έδειξε 23.00 της Παρασκευής (ώρα Βρετανίας) το Brexit έγινε γεγονός.

Το Ηνωμένο Βασίλειο αποχαιρέτισε και επισήμως την Ευρωπαϊκή Ένωση και ένας ιστορικός κύκλος 47 ετών ολοκληρώθηκε με το μέλλον να παραμένει αβέβαιο για την χώρα αλλά και για την Ευρωπαϊκή Ένωση των «27».

Στους μαύρους τοίχους του Νο10 της πρωθυπουργικής κατοικίας προβλήθηκε ψηφιακό ρολόι που άρχισε την αντίστροφη μέτρηση μέχρι την έξοδο της χώρας από την ΕΕ, στις 23.00.

Το κτίριο φωταγωγήθηκε με τα χρώματα της σημαίας του Ηνωμένου Βασιλείου, όπως και άλλα κυβερνητικά κτίρια στο κέντρο του Λονδίνου.

WATCH LIVE: We are counting down to leaving the EU ahead of our departure at 11pm https://t.co/xgV5BrtLQS

— UK Prime Minister (@10DowningStreet) January 31, 2020