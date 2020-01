Συναγερμός έχει σημάνει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, καθώς φωτιά έχει εκδηλωθεί σε εμπορικό πλοίο του Ηνωμένου Βασιλείου, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των βρετανικών αρχών.

Το εμπορικό πλοίο, το οποίο έχε τυλιχθεί στις φλόγες, φέρεται να έχει σημαία Νορβηγίας και να πλέει στις βορειοδυτικές ακτές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Θαλάσσιου Εμπορίου των Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO), το τάνκερ τυλίχθηκε στις φλόγες γύρω στις 6:00 το απόγευμα (ώρα Ελλάδας) και ενώ βρισκόταν σε απόσταση περίπου 40 χιλιομέτρων από τις ακτές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Μέχρι στιγμής, είναι άγνωστος ο αριθμός των επιβαινόντων, όπως και τα αίτια εκδήλωσης της φωτιάς.

«Η ακτοφυλακή των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων έχει βοηθήσει το πλήρωμα» είπε εκπρόσωπος της UKMTO. Ωστόσο, δεν είναι γνωστό αν κάποιος τραυματίστηκε ή αν η πυρκαγιά έχει τεθεί υπό έλεγχο.

Στα social media έχουν ήδη διαρρεύσει τα πρώτα βίντεο από το σημείο.

#BREAKING: Footage of Tanker on fire off the coast of the Emirate if Sharjah, UAE pic.twitter.com/bu1lkblEOp

— Amichai Stein (@AmichaiStein1) January 29, 2020