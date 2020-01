Σε κατάσταση σοκ παραμένει η Τουρκία μετά τον ισχυρότατο σεισμό των 6,8 Ρίχτερ. Τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη για να απεγκλωβίσουν τουλάχιστον 30 ανθρώπους που έχουν εντοπιστεί στα χαλάσματα των κτιρίων που κατέρρευσαν, ενώ επισήμως έχουν καταμετρηθεί 29 νεκροί και 1.000 τραυματίες.

Συγκλονιστικές είναι οι μαρτυρίες των διασωθέντων για την τρομακτική εμπειρία που έζησαν.

Την ίδια ώρα, καθώς η νύχτα πέφτει, οι ισχυροί μετασεισμοί προκαλούν τρόμο.

Εχουν ήδη καταγραφεί 400 μετασεισμοί, εκ των οποίων ένας από τους πιο ισχυρούς -της τάξης των 5,1 Ρίχτερ- σημειώθηκε αργά το απόγευμα.

Συγκλονιστικές είναι οι μαρτυρίες ανθρώπων που ανασύρθηκαν από τα ερείπια. Ο Μεχμέτ, ένας από τους διασωθέντες, που βρέθηκε μαζί με άλλους 5 στο ίδιο σπίτι που κατέρρευσε περιέγραψε τη στιγμή που βρέθηκε θαμμένος στα χαλάσματα.

«Αρχισαν να πέφτουν κομμάτια τσιμέντου πάνω μας. Προσπάθησα να φτάσω στην πόρτα, αλλά ξαφνικά βρέθηκα στο σκοτάδι. Όταν συνήλθα είδα τον φίλο μου να κλαίει δίπλα. Ήμασταν κάτω από τα συντρίμμια και δεν υπήρχε κανένας τρόπος να κινηθούμε. Το μόνο που μπορούσα να κουνήσω είναι ελάχιστα τον αριστερό μου βραχίονα και το δεξί μου πόδι. Με μεγάλη προσπάθεια έβγαλα το κινητό που από την τσέπη για να δω αν μπορώ να επικοινωνήσω με κάποιον».

Ο Αχμέτ Ουνάλ, ένας από τους τραυματίες περιγράφει την τρομακτική στιγμή που ξύπνησε από την ισχυρή σεισμική δόνηση. Δεν ήξερε πού ήταν τα παιδιά του και παραπατώντας μέσα στο σκοτάδι, καθώς είχε διακοπεί το ρεύμα, έριξε μια ματιά στο σημείο που έπαιζαν όλοι μαζί πριν λίγη ώρα. «Δεν ξέρω τι έκανα εκείνες τις στιγμές. Πήδηξα έξω από το παράθυρο. Ήταν μια τρομακτική στιγμή».

Ο Αχμέτ νοσηλεύεται με σπασμένα πόδι και τραυματισμούς στα χέρια ως αποτέλεσμα της πτώσης.

Πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν με ανάλογο τρόπο, καθώς στην προσπάθειά τους να βγουν από τα σπίτια τους και μέσα στον πανικό τους πήδηξαν από παράθυρα και μπαλκόνια.

«Ήταν τρομακτικό, τα έπιπλα έπεσαν πάνω μας. Τρέξαμε γρήγορα έξω» είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο 47χρονος Μελαχάτ Τζαν, κάτοικος του Ελαζίγ.

Ο 68χρονος Ζεκέριγια Γκιουνές περιέγραψε ότι είδε ένα κτίριο να καταρρέει σε απόσταση 200 μέτρων από την οικία του, χωρίς να μπορεί να γνωρίζει εάν ήταν κατοικημένο.

«Όλοι κατέβηκαν στους δρόμους, ο σεισμός ήταν πολύ ισχυρός, πολύ τρομαχτικός» σημείωσε.

Το σπίτι της οικογένειας Say στεκόταν στο κέντρο της πόλης Ντογκανιολ στην Μαλάτια. Κατέρρευσε από τα 6,8 Ρίχτερ, κόβοντας το νήμα της ζωής μιας γυναίκας και του γιου της.

Τα άψυχα σώματα της άτυχης μάνας και του γιου της ανασύρθηκαν από τα σωστικά συνεργεία. Οι νεκροί αναγνωρίστηκαν από τους συγγενείς τους στο κοντινό νεκροτομείο.

Η άτυχη μάνα και ο γιος της κηδεύτηκαν νωρίτερα σήμερα. Στην τελετή δεν παραβρέθηκαν μόνο συγγενείς αλλά και πλήθος κόσμου που θρηνεί για τα θύματα της τραγωδίας που χτύπησε την Τουρκία.

Σημεία ζωής σε τουλάχιστον 5 διαφορετικά σημεία έχουν εντοπίσει τα σωστικά συνεργεία στην Τουρκία τα οποία δίνουν μάχη με το χρόνο προκειμένου να ανασύρουν εγκλωβισμένους που βρίσκονται θαμμένοι κάτω από τα ερείπια.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα τουρκικά μέσα, εκτιμάται ότι τουλάχιστον 35 άνθρωποι είναι εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια με τους διασώστες να καταβάλλουν ηρωικές προσπάθειες για τον απεγκλωβισμό τους.

Μια γυναίκα διασώθηκε σήμερα από τα συντρίμμια του κατεστραμμένου σπιτιού της 17 ώρες, μετά τον ισχυρό σεισμό των 6,8 βαθμών που συγκλόνισε την ανατολική Τουρκία.

Την επιχείρηση διάσωσης μετάδιδαν ζωντανά τηλεοπτικά δίκτυα της χώρας. Κατά τη διάρκειά της, μια διασώστρια μιλούσε συνεχώς με την παγιδευμένη γυναίκα, που ονομάζεται Αζίζε, σε μια προσπάθεια να την καθησυχάσει.

Μια έγκυος διασώθηκε επίσης από τα ερείπια 12 ώρες μετά τη φονική σεισμική δόνηση στο Ελαζίγ.

Όπως μεταδίδει η DW, ο Υπουργός Εσωτερικών ανέφερε πως έχουν απεγκλωβιστεί 39 άτομα κάτω από τα συντρίμμια. Οι εργασίες συνεχίζονται πυρετωδώς από το βράδυ της Παρασκευής. Αγώνα με τον χρόνο δίνουν 184 συνεργεία αποτελούμενα από συνολικά 2.418 διασώστες, με την συνδρομή έξι μη επανδρωμένων αεροσκαφών ευαίσθητου ηλεκτρονικού εξοπλισμού, αλλά και εκπαιδευμένων σκύλων.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που έδωσε ο Υπουργός Εσωτερικών πάνω από 12.500 κάτοικοι φιλοξενούνται σε κρατικά κτίρια, αθλητικές εγκαταστάσεις, σχολεία και βιβλιοθήκες. Στην ευρύτερη περιοχή έξι κινητά συσσίτια παρέχουν γεύματα σε πάνω από 20.000 κατοίκους.

Η τουρκική Αρχή διαχείρισης καταστροφών και εκτάκτων καταστάσεων (AFAD) δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Twitter βίντεο από τη διάσωση τριών ατόμων τις τελευταίες ώρες.

Η μία διάσωση έλαβε χώρα στη γειτονιά Μουσταφαπασά, στο κέντρο της Έλαζιγ, πρωτεύουσα της ομώνυμης επαρχίας.

Όπως αναφέρει σε tweet της η AFAD, στις πληγείσες περιοχές βρίσκονται αυτήν την ώρα 1.167 μέλη σωστικών συνεργείων με 18 ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά και 235 οχήματα.

#Turkey: Significant internet outage affecting mobile and fixed-line networks in #Elazığ #Turkey from 9:00 p.m. local time (6 p.m. UTC) caused by magnitude 6.8 earthquake; internet and telecoms disruptions ongoing #TürkTelekom #Vodafone #Superonline #deprem #earthquake pic.twitter.com/AYtjzmsx33

— Khalid Mahmood Khalid (@samaylive) January 24, 2020