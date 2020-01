Πληρωμένη απάντηση έδωσε η Γκρέτα Τούνμπεργκ στο απίστευτο σχόλιο του Στίβεν Μνούτσιν, υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ, που είπε ότι η Σουηδή Ακτιβίστρια πρέπει «να σπουδάσει οικονομικά» προτού μιλήσει για την κλιματική αλλαγή.

Η 17χρονη απάντησε μέσω του Twitter ότι το διάλειμμα που κάνει από το σχολείο τελειώνει τον Αύγουστο αλλά, σε κάθε περίπτωση, «δεν χρειάζεται πανεπιστημιακό πτυχίο» για να διαπιστώσει ότι οι προσπάθειες που καταβάλλονται για τον περιορισμό των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα δεν αρκούν.

«Γι’ αυτό είτε πείτε μας πώς θα πετύχουμε τον περιορισμό [των εκπομπών του CO2] είτε εξηγήστε στις μελλοντικές γενιές και σε αυτούς που επηρεάζονται από την κατάσταση έκτακτης κλιματικής ανάγκης. γιατί πρέπει να εγκαταλείψουμε τις υποχρεώσεις μας για το κλίμα».

Τη δημοσίευσή της στο Twitter συνόδευε επεξηγηματικό γράφημα.

My gap year ends in August, but it doesn’t take a college degree in economics to realise that our remaining 1,5° carbon budget and ongoing fossil fuel subsidies and investments don’t add up. 1/3 pic.twitter.com/1virpuOyYG

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) January 23, 2020