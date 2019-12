Με πυροτεχνήματα και φαντασμαγορικές εκδηλώσεις υποδέχθηκαν τον νέο χρόνο στη Νέα Ζηλανδία, το μεσημέρι της Τρίτης (ώρα Ελλάδας).

Η Νέα Ζηλανδία είναι κάθε χρόνο η πρώτη χώρα που υποδέχεται το νέο έτος παγκοσμίως. Έτσι και φέτος, χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο Όκλαντ για να υποδεχτούν τη νέα χρόνια και έκαναν τη νύχτα… μέρα!

Βέβαια οι γεωγραφικές περιοχές που υποδέχονται πρώτοι τη νέα δεκαετία και το 2020 είναι οι ομάδες νησιών του Ειρηνικού Σαμόα και Κιριμπάτι. Λόγω της γεωγραφικής τους θέσης, η οποία τους τοποθετεί ακριβώς στα δυτικά μιας ακανόνιστης γραμμής διεθνών συνόρων, αυτοί οι δύο πολυνησιακοί προορισμοί που βρίσκονται στο μέσο μεταξύ Χαβάης και Νέας Ζηλανδίας είναι οι πρώτοι που χαιρετίζουν το νέο έτος.

Για τον υπόλοιπο κόσμο οι ημερoμηνίες καθορίζονται από τη διεθνή γραμμή ημερομηνίας, η οποία αποτελεί ένα τεχνητό όριο που δημιουργήθηκε το 1984 για να χωρίσει τις διαδοχικές ημερομηνίες του ημερολογίου σύμφωνα με την Εθνική Ωκεανική και Ατμοσφαιρική Διοίκηση.

Auckland, New Zealand, is the first major city to ring in the New Year, with thousands welcoming 2020 at a firework display at the city's Sky Tower #HappyNewYear https://t.co/NIa9nKGqbr pic.twitter.com/In4RvPB9Bu

— BBC News (World) (@BBCWorld) December 31, 2019