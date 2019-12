Συναγερμός έχει σημάνει στο κέντρο της Μόσχας μετά από περιστατικό με πυροβολισμούς. Οπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες, οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν κοντά στην έδρα της ομοσπονδιακής υπηρεσίας ασφαλείας FSB.

Τουλάχιστον δύο αστυνομικοί φέρεται να έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες αναφορές των μέσων ενημέρωσης, ενώ την ίδια ώρα άλλα ρωσικά ΜΜΕ κάνουν λόγο για τρεις νεκρούς.

«Άγνωστος ένοπλος άνοιξε πυρ. Υπάρχουν τραυματίες ως αποτέλεσμα του περιστατικού. Ένας ύποπτος εξουδετερώθηκε και ερευνάται η ταυτότητά του» αναφέρει η ανακοίνωση της FSB.

Τα πλάνα από τη σκηνή, τα οποία κυκλοφορούν στα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης, δείχνουν αστυνομικούς να ανοίγουν πυρ σε μια προσπάθεια να σταματήσουν το δράστη, ενώ έχουν αποκλείσει την περιοχή.

Το κτήριο της FSB βρίσκεται στην καρδιά της Μόσχας, μόλις 10 λεπτά με τα πόδια από το Κρεμλίνο. Η περιοχή είναι πολύ δημοφιλής για ντόπιους και τουρίστες για τα εστιατόρια και τα μαγαζιά, καθώς και για τα αξιοθέατα των γιορτών.

Προς το παρόν παραμένει ασαφές τι ακριβώς έχει συμβεί, ωστόσο ρωσικά ΜΜΕ αναφέρουν πως ένας έως τρεις ένοπλοι επιτέθηκαν στο κτίριο της FSB.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, ο πρόεδρος Πούτιν ενημερώθηκε για το περιστατικό έξω από το κτίριο της FSB.

Στα πρώτα βίντεο που έρχονται στο φως της δημοσιότητας διακρίνονται πολίτες σε κεντρικούς δρόμους να τρέχουν πανικόβλητοι προς κάθε κατεύθυνση αμέσως μετά τους πυροβολισμούς, ενώ αστυνομικοί έχουν περικυκλώσει την περιοχή.

Οι Αρχές προτρέπουν τους πολίτες να εγκαταλείψουν την περιοχή, ενώ οι δημόσιες συγκοινωνίες έχουν σταματήσει τη λειτουργία τους προσωρινά.

#BREAKING: Man open fires with Kalashnikov near FSB building in downtown Moscow, reports of at least 3 killedpic.twitter.com/bNfgkbVCq0

— Amichai Stein (@AmichaiStein1) December 19, 2019