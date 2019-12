Εκατοντάδες Καταλανοί διαδηλωτές απέκλεισαν σήμερα το απόγευμα τους δρόμους γύρω από το Καμπ Νου, το στάδιο της Μπαρτσελόνα, όπου απόψε το βράδυ πρόκειται να διεξαχθεί το el clasico με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Η αυτονομιστική πλατφόρμα «Δημοκρατικό Τσουνάμι» κάλεσε τους υποστηρικτές της να συγκεντρωθούν μαζικά γύρω από το στάδιο.

Η ατμόσφαιρα έξω από το γήπεδο θύμιζε γιορτή, με τους συγκεντρωμένους να τραγουδούν και να φωνάζουν συνθήματα υπό το άγρυπνο βλέμμα εκατοντάδων αστυνομικών.

Outside Camp Nou. Big, peaceful, protests. It’s really slowing, but not yet stopping, fans getting to the stadium. pic.twitter.com/21y4pxzA5B

— Andy Mitten (@AndyMitten) December 18, 2019