Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον, και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσαν πως ανυπομονούν να συνεχίσουν τη στενή συνεργασία και τις διαπραγματεύσεις για μια «φιλόδοξη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου» κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξης που είχαν τέσσερις ημέρες μετά τις εκλογές.

«Ο πρωθυπουργός μίλησε με τον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος τον συνεχάρη για το αποτέλεσμα των γενικών εκλογών» επισήμανε εκπρόσωπος Τύπου του πρωθυπουργικού γραφείου σε ανακοίνωση που εκδόθηκε.

«Συζήτησαν σχετικά με την τεράστια σημασία της σχέσης Βρετανίας- ΗΠΑ κι ανυπομονούν να συνεχίσουν τη στενή συνεργασία επί θεμάτων όπως η ασφάλεια και το εμπόριο, μεταξύ άλλων τη διαπραγμάτευση μιας φιλόδοξης συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου».

Το γεγονός ότι οι δύο άνδρες δεν είχαν μιλήσει μετά τις εκλογές -παρά τα μηνύματα του Τραμπ στο Twitter- κίνησε υποψίες ότι η σχέση των δύο ανδρών βρίσκεται σε κρίση με αφορμή το περιστατικό στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ και το «πηγαδάκι» κατά του αμερικανού προέδρου.

Υπενθυμίζεται πως την επόμενη της συντριπτικής νίκης Τζόνσον, ο Τραμπ είδε το αποτέλεσμα ως ένα καλό σημάδι για την επανεκλογή του το 2020.

«Θέλω να συγχαρώ τον Μπόρις Τζόνσον για τη φανταστική νίκη του» δήλωσε ο Τραμπ από το Οβάλ Γραφείο. «Νομίζω ότι αυτό μπορεί να είναι σημάδι προπομπός αυτού που θα συμβεί στη χώρα μας» πρόσθεσε.

Ο ένοικος του Λευκού Οίκου είχε ήδη συγχαρεί θερμά τον «φίλο Μπόρις» με μήνυμά του στο Twitter.

«Η Βρετανία και οι ΗΠΑ θα είναι τώρα ελεύθερες να ολοκληρώσουν μια νέα τεράστια εμπορική συμφωνία μετά το BREXIT. Αυτή η συμφωνία είναι ενδεχομένως πολύ πιο μεγάλη και πιο κερδοφόρα από οποιαδήποτε συμφωνία που θα μπορούσε να επιτευχθεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπράβο Μπόρις!» είχε γράψει χαρακτηριστικά.

Congratulations to Boris Johnson on his great WIN! Britain and the United States will now be free to strike a massive new Trade Deal after BREXIT. This deal has the potential to be far bigger and more lucrative than any deal that could be made with the E.U. Celebrate Boris!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 13, 2019