«Έγκλημα κατά της ανθρωπότητας»

Η σύνοδος του ΟΗΕ για το κλίμα (COP25) δεν στάθηκε στο ύψος της επείγουσας κλιματικής κατάστασης, εγκρίνοντας μια συμφωνία ως προς τα ελάχιστα, χωρίς να συμφωνήσει σε σημαντικά σημεία λόγω των επιφυλάξεων ορισμένων χωρών.

Έπειτα από δύο εβδομάδες δύσκολων διαπραγματεύσεων, η διάσκεψη που διεξήχθη στη Μαδρίτη απέτυχε να καταλήξει σε μια συμφωνία για τους κανόνες των διεθνών αγορών άνθρακα, ένα από τα πλέον αμφιλεγόμενα ζητήματα στη διάσκεψη μαζί με το πώς θα χρηματοδοτηθούν οι πιο φτωχές χώρες προκειμένου να περιορίσουν τις καταστροφές που προκαλεί η κλιματική αλλαγή.

Οι περίπου 200 χώρες που υπέγραψαν τη Συμφωνία του Παρισιού υπέστησαν μια άνευ προηγουμένου πίεση για αυτή την COP25 υπό την προεδρία της Χιλής που μεταφέρθηκε στη Μαδρίτη λόγω της κρίσης που πλήττει τη χώρα αυτή της Νότιας Αμερικής.

Καθ’ όλη τη χρονιά, εκατομμύρια νέοι κατέβηκαν στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν για το κλίμα. Το ίδιο συνέβη και κατά τη διάρκεια της συνόδου για το κλίμα, με διαμαρτυρίες διαδηλωτών με… χώματα και κατσαρόλες.

Όμως μετά το τέλος αυτής της διάσκεψης που υπερέβη κατά 40 και πλέον ώρες το αρχικό πρόγραμμα, κανείς δεν είδε στα κείμενα που εγκρίθηκαν σήμερα να αντανακλάται το αίτημα για ριζοσπαστικές και άμεσες ενέργειες.

Το τελικό κείμενο καλεί πράγματι για «επείγουσες ενέργειες» προκειμένου να μειωθεί η απόσταση ανάμεσα στις δεσμεύσεις και τους στόχους της συμφωνίας του Παρισιού για τη μείωση της αύξησης της θερμοκρασίας στους +2 βαθμούς Κελσίου , ακόμη και στον 1,5 βαθμό Κελσίου.

Στη διάσκεψη COP25 στη Μαδρίτη η διεθνής κοινότητα «έχασε μια σημαντική ευκαιρία» να σταθεί στο ύψος της «κλιματικής κρίσης», δήλωσε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, λίγο μετά το τέλος της συνόδου του ΟΗΕ για το κλίμα.

«Απογοητεύθηκα από το αποτέλεσμα της COP25», ανέφερε σε μια ανακοίνωση ο Αντόνιο Γκουτέρες. «Η διεθνής κοινότητα έχασε μια σημαντική ευκαιρία προκειμένου να αποδείξει ότι έχει μεγαλύτερες φιλοδοξίες στον τομέα της μείωσης των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου, της προσαρμογής και της χρηματοδότησης της κλιματικής κρίσης», επέμεινε.

«Δεν πρέπει να εγκαταλείψουμε, και δεν θα εγκαταλείψω.»

Η έφηβη ακτιβίστρια και πρόσωπο της χρονιάς από το περιοδικό Time είχε προβλέψει πως φέτος η προετοιμασία θα γινόταν υπό την πίεση του δρόμου.

«Φαίνεται πως η COP25 στη Μαδρίτη καταρρέει. Η επιστήμη είναι σαφής, αλλά η επιστήμη παραβλέπεται. Ό,τι κι αν συμβεί, δεν θα εγκαταλείψουμε. Έχουμε μόλις αρχίσει», έγραψε στο Twitter η Γκρέτα Τούνμπεργκ.

It seems like #cop25 in Madrid is falling apart right now. The science is clear, but the science is being ignored.

Whatever happens we will never give up. We have only just begun. https://t.co/wEFIDLU382

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) December 14, 2019