Οι δυνάμεις του Λιβυκού Εθνικού Στρατού (LNA) του στρατηγού Χαλίφα Χάφταρ, που ελέγχει το ανατολικό τμήμα της Λιβύης, η οποία έχει διαιρεθεί πολιτικά και στρατιωτικά τα τελευταία πέντε χρόνια, πλησιάζουν στην πρωτεύουσα Τρίπολη με την υποστήριξη της Ρωσίας.

Σε συνέντευξή του στην ιταλική εφημερίδα «Corriere della Sera», ο ειδικός εκπρόσωπος των Ηνωμένων Εθνών στη Λιβύη, Γκασάν Σαλαμέ, δήλωσε ότι οι δυνάμεις του Χάφταρ επρόκειτο να καταλάβουν την πόλη με ρωσική στρατιωτική υποστήριξη.

Ο Σαλαμέ είπε ότι «οι Ρώσοι εντάχθηκαν στις δυνάμεις των στρατευμάτων του Χάφταρ στην Τρίπολη και έχουν αποκτήσει ισχύ».

«Τις τελευταίες δέκα ημέρες, ο πόλεμος μεταφέρθηκε στις κατοικημένες περιοχές της πρωτεύουσας», πρόσθεσε.

Πριν δύο εβδομάδες, το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών κατηγόρησε τη Ρωσία για την υποστήριξη του Εθνικού Στρατού της Λιβύης υπό τον στρατηγό Χάφταρ.

Ο Ντέιβιντ Σένκερ, αναπληρωτής γενικός γραμματέας του Στέιτ Ντιπάρτμεντ με αρμοδιότητα στην Εγγύς Ανατολή, δήλωσε ότι ο τακτικός στρατός της Ρωσίας καθώς και οι στρατιώτες της ιδιωτικής ομάδας Βάγκνερ (Wagner) υποστηρίζουν τον Εθνικό Στρατό της Λιβύης.

Ωστόσο, η απάντηση από τη Μόσχα ήταν άμεση. Ο ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ απέρριψε τους ισχυρισμούς αυτούς, λέγοντας ότι «οι φήμες εξαπλώθηκαν από τους αμερικανούς συνομιλητές μας».

Ο Λιβυκός Εθνικός Στρατός (LNA) του Χάφταρ αρνείται, επίσης, ότι δέχεται ξένη υποστήριξη.

Ο ειδικός εκπρόσωπος του ΟΗΕ, Γκασάν Σαλαμέ, δήλωσε ότι η Μόσχα υποστηρίζει τον στρατηγό Χάφταρ με «μισθοφόρους» και η Αγκυρα πρόσφερε στην κυβέρνηση της Τρίπολης μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυρομαχικά.

Πριν λίγες ημέρες, η διοίκηση του αμερικανικού στρατού στην Αφρική κατήγγειλε ότι αμερικανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone), το οποίο αναφέρθηκε ότι χάθηκε κοντά στην πρωτεύουσα της Λιβύης τον περασμένο μήνα, στην πραγματικότητα καταρρίφθηκε από ρωσικά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας.

Από την εκτίμηση αυτή των ΗΠΑ συνάγεται το συμπέρασμα ότι είτε ρώσοι μισθοφόροι, είτε ο Λιβυκός Εθνικός Στρατός (LNA) του Χάφταρ, χειρίζονταν τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας την ώρα που αναφέρθηκε ότι χάθηκε το drone στις 21 Νοεμβρίου, δήλωσε ο εκπρόσωπος της διοίκησης της αμερικανικής αεροπορικής δύναμης στην Αφρική, συνταγματάρχης Κρίστοφερ Καρνς.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι χειριστές των συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας άνοιξαν πυρ στο αμερικανικό drone επειδή «θεώρησαν εσφαλμένα» ότι ανήκε στις δυνάμεις του αντιπάλου.

Αξιωματούχος της διεθνώς αναγνωρισμένης Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας της Λιβύης ανέφερε στο Reuters ότι μάλλον ευθύνονται ρώσοι μισθοφόροι.

Ρώσος μισθοφόρος, που μίλησε στο ίδιο πρακτορείο, είπε ότι από τον Σεπτέμβριο ο LNA έχει δεχθεί χερσαία υποστήριξη από εκατοντάδες μισθοφόρους ρωσικής ομάδας.

Στρατιωτικοί αξιωματούχοι που συνδέονται με τον Λιβυκό Εθνικό Στρατό και δυτικοί διπλωμάτες έχουν επίσης επιβεβαιώσει την παρουσία ρώσων μισθοφόρων στη Λιβύη.

Η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ Μόργκαν Ορτέιγκους, στη διάσκεψη ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ουάσιγκτον, κάλεσε «τον Εθνικό Στρατό της Λιβύης να τερματίσει την επίθεσή του για να διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ ΗΠΑ και Λιβύης και να αποτρέψει τις προσπάθειες της Ρωσίας να εκμεταλλευτεί τη σύγκρουση».

