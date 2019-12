Viral πηγαδάκια, ενοχλήσεις, παρεξηγήσεις και μπόλικο παρασκήνιο είχε η Σύνοδος για την 70ή επέτειο της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.

Ειδικότερα, οι «ισχυροί » από τους ηγέτες των 29 χωρών-μελών του ΝΑΤΟ κατά τη διήμερη παραμονή τους στο Λονδίνο κατάφεραν να γίνουν το επίκεντρο της συζήτησης κυρίως γι’ αυτά που είπαν πίσω από τις κάμερες παρά μπροστά.

Πρώτο και καλύτερο ήταν το viral πηγαδάκι του Καναδού προέδρου Τζάστιν Τριντό, του Βρετανού πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον, του Γάλλου Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν και του ολλανδού πρωθυπουργού Μαρκ Ρούτε.

Οι 4 ηγέτες αποφάσισαν να «θάψουν» τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ επειδή έδωσε συνέντευξη Τύπου περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον, μιλώντας ακατάπαυστα επί 40 λεπτά.

Ο Τραμπ μάλιστα έμαθε για το πηγαδάκι που του έστησαν και δεν δίστασε να χαρακτηρίσει «διπρόσωπο» τον Καναδό ομόλογό του.

Ο Καναδός πάντως παραδέχτηκε ότι οι ηγέτες όντως εννοούσαν τον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά προσπάθησε να χαμηλώσει του τόνους, λέγοντας πως το αποτέλεσμα από τη διμερή συνάντηση ήτα θετικό.

.@JustinTrudeau, @EmmanuelMacron, @BorisJohnson and other VIPs shared a few words at a Buckingham Palace reception Tuesday. No one mentions @realDonaldTrump by name, but they seem to be discussing his lengthy impromptu press conferences from earlier in the day. (Video: Host Pool) pic.twitter.com/dVgj48rpOP

— Power & Politics (@PnPCBC) December 3, 2019