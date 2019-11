Στο θρήνο έχει βυθιστεί από τα ξημερώματα της Δευτέρας η Αλβανία, όταν ο φονικός σεισμός «επισκέφτηκε» ξανά την γειτονική χώρα, σκορπώντας τον θάνατο στο καταστροφικό πέρασμά του.

Οι εικόνες είναι δραματικές. Άνθρωποι στους δρόμους που οδύρονται για τα θύματα και κτίρια που έχουν ισοπεδωθεί, ανάμεσά τους το ιστορικό κάστρο του Δυρραχίου, Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Την ίδια στιγμή, ο αριθμό των νεκρών, καθώς και των τραυματιών αυξάνεται με ραγδαίους ρυθμούς, τη στιγμή που υπάρχουν φόβοι πως αυτός δεν θα είναι ο τελικός απολογισμός.

Την ίδια στιγμή, οι Αρχές συνεχίζουν τις αγωνιώδεις προσπάθειές τους να εντοπίσουν ανθρώπους στα συντρίμμια των κτιρίων που έχουν καταρρεύσει, ελπίζοντας τουλάχιστον κάποιοι να βρίσκονται ακόμα ζωντανοί.

Όλα αυτά, ενώ η γη από κάτω τους τρέμει συνεχώς.

Και το κάνουν με τη γη να τρέμει συνεχώς! Σύμφωνα με τους σεισμολόγους, μέχρι τις 12 το μεσημέρι είχαν σημειωθεί 15 μετασεισμοί, με τον μεγαλύτερό από αυτούς να είναι μεγέθους 5,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Παράλληλα, σεισμός 5,4 Ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας και στη Βοσνία!

Ο κύριος -όπως όλα δείχνουν- σεισμός ήταν αυτό των 6,4 Ρίχτερ που σημειώθηκε 03:53 (τοπική ώρα), με επίκεντρο περιοχή 30 χιλιόμετρα δυτικά των Τιράνων. Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος μόλις 10 χιλιόμετρα.

Μάλιστα, σύμφωνα με τον Αλβανό σεισμολόγο Ράπο Ορμένι, ο σεισμός της Τρίτης ήταν ο μεγαλύτερος που έχει γίνει στην περιοχή του Δυρραχίου από το 1926!

Όπως αναφέρει το Associated Press, οι νεκροί μέχρι τις 14:00 της Τρίτης, είχαν φτάσει τους 14.

Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της γειτονικής χώρας, επτά σοροί περισυνελέγησαν από κτίριο που είχε καταρρεύσει στο Δυρράχιο. Ακόμα πέντε πτώματα βρέθηκαν στα ερείπια κτιρίου στην πόλη Τουμάνε.

Επιπλέον, ένας άντρας πήδηξε από παράθυρο κτιρίου στην περιοχή Κούρμπιν για να σωθεί κατά τη διάρκεια της σεισμικής δόνησης με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Οι μαρτυρίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας είναι συγκλονιστικές.

Χαρακτηριστική είναι η μαρτυρία ενός 32χρονου άνδρα, του Τομ, που μένει στα Τίρανα με την οικογένειά του: «ο σεισμός δεν σταματούσε. Διήρκεσε πάνω από 20 με 25 δευτερόλεπτα» είπε μιλώντας στο ΑΠΕ – ΜΠΕ.

Ο ίδιος, όπως περιγράφει, άρπαξε το χέρι της γυναίκας του για να την προφυλάξει από τον σεισμό και, όπως σημειώνει, «κάτσαμε κάτω από την πόρτα περιμένοντας να σταματήσει ο σεισμός». Το διαμέρισμα του ζευγαριού στον τρίτο όροφο μίας πολυώροφης πολυκατοικίας στα Τίρανα «κουνήθηκε» αρκετά όπως σημειώνει ο νεαρός, που μόλις κατάφερε μαζί με τη γυναίκα του να βγει από την πολυκατοικία, έτρεξε για να σώσει άλλο ένα αγαπημένο του πρόσωπο.

Ένας τραυματισμένος άνδρας δήλωσε στο News24 TV ότι η κόρη του και η ανιψιά του περιλαμβάνονται στους παγιδευμένους κάτω από τα ερείπια πολυκατοικίας το Δυρράχιο. «Μίλησα με την κόρη μου και την ανιψιά μου στο τηλέφωνο. Είπαν ότι είναι καλά και ότι περιμένουν τα σωστικά συνεργεία. Δεν μπόρεσα να μιλήσω με την γυναίκα μου. Υπάρχουν και άλλες οικογένειες, αλλά δεν μπόρεσα να τους μιλήσω», είπε.

Ο πρόεδρος της χώρας, χαρακτήρισε την κατάσταση «πολύ δραματική». «Όλες μας οι προσπάθειες επικεντρώνονται στο να απεγκλωβίσουμε ανθρώπους από τα ερείπια» είπε ο Ίλιρ Μέτα.

Από την πλευρά του ο πρωθυπουργός της χώρας, Έντι Ράμα, έκανε λόγο για μια «δραματική στιγμή». «Πρέπει να μείνουμε ήρεμοι και όλοι μαζί να ξεπεράσουμε το σοκ» δήλωσε.

Σύμφωνα με τον αλβανό πρωθυπουργό, τόσο η ΕΕ, όσο και οι ΗΠΑ προσέφεραν βοήθεια. Συγκεκριμένα, Ελλάδα, Ιταλία, Κόσοβο, Τουρκία, Μαυροβούνιο, Ρουμανία και Σερβία στέλνουν βοήθεια.

Όσον αφορά στη χώρα μας, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε εντολή να αναχωρήσει άμεσα για την Αλβανία κλιμάκιο της ΕΜΑΚ, προκειμένου να βοηθήσει στις έρευνες διάσωσης.

Παράλληλα, σε επικοινωνία του με τον αλβανό ομόλογό του τόνισε στον Ράμα, πως η Ελλάδα είναι διατεθειμένη να συμβάλει με όποιον άλλο τρόπο χρειαστεί.

Τις τελευταίες ώρες, ένα βίντεο που έχει αναρτηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει τις δραματικές προσπάθειες για τη διάσωση ενός μικρού αγοριού το οποίο είναι εγκλωβισμένο στα ερείπια και έχει τραυματιστεί.

Διασώστες και εθελοντές καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να εγκλωβίσουν το παιδί το οποίο στην κυριολεξία έχει «σφηνώσει» στα συντρίμμια.

Στο βίντεο το μικρό παιδάκι ουρλιάζει την ώρα που οι διασώστες με «χειρουργικές» κινήσεις προσπαθούν να απεγκλωβίσουν το αγοράκι.

Το βίντεο ανάρτησε στο twitter η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια της αλβανικής τηλεόρασης, Κλαούντια Καραμπόλι και είναι πραγματικά σοκαριστικό.

Ακόμα ένα βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα, αποτυπώνει τη δύναμη του Εγκέλαδου.

Κτίριο στην περιοχή Σενγκίν σείεται ολόκληρο κατά τη σεισμική δόνηση, ενώ κλάσματα δευτερολέπτου πριν αρχίσει η κάμερα να καταγράφει τη δόνηση, ένα ζωάκι απομακρύνεται τρέχοντας κάτω από τη βεράντα του ισογείου.

Το πρώτο φως της ημέρας αποκάλυψε το μέγεθος της καταστροφής. Κτίρια έχουν καταρρεύσει και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για εγκλωβισμένους. Οι κάμερες κατέγραψαν τη συγκλονιστική στιγμή της διάσωσης ενός αγοριού από τα ερείπια κτιρίου. Σύμφωνα με το Report TV, το αγόρι εγκλωβίστηκε δίπλα στο άψυχο σώμα της γιαγιάς του.

Κι άλλοι άνθρωποι που εγκλωβίστηκαν μετά την κατάρρευση κτιρίων που προκάλεσε ο σεισμός, απεγκλωβίστηκαν.

«Οι ζημιές είναι σημαντικές», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας.

VIDEO: 🇦🇱 People search through the rubble of a collapsed building in the town of Thumane, northwest of #Albania 's capital Tirana, after a 6.4 magnitude earthquake struck the area pic.twitter.com/bIVK3vccbf

Σε αρκετές περιοχές που επλήγησαν από τον σεισμό υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση και τις τηλεπικοινωνίες. Στους δρόμους επικρατεί κομφούζιο, με τους πολίτες να έχουν βγει στους δρόμους, ενώ η κυβέρνηση απευθύνει έκκληση να μείνουν ανοιχτοί οι δρόμοι. Ο πρωθυπουργός της χώρας Έντι Ράμα μετέβη στο Δυρράχιο, που επλήγη περισσότερο.

Τα περισσότερα κτίρια που κατέρρευσαν βρίσκονται στο Δυρράχιο και τα Τίρανα. Κατεστραμμένα κτίρια υπάρχουν, ωστόσο, και σε ακτίνα 150 περίπου χιλιομέτρων: από τη Λέζια στον Βορρά έως το Φίερι στον Νότο. Έως τώρα έχει αναφερθεί ότι έχουν καταρρεύσει οκτώ πολυκατοικίες στο Δυρράχιο και στα προάστια των Τιράνων. Πρόκειται για κτίρια που είχαν ανεγερθεί πριν από το 1990, αλλά και νεότερα.

The most powerful earthquake to hit Albania in decades rocked capital Tirana and the surrounding region, causing several buildings to collapse and burying residents in the rubble. More here: https://t.co/jXsANHBNY8 pic.twitter.com/pPtG4N8ivb

— Reuters (@Reuters) November 26, 2019