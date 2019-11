Κυρώσεις επέβαλε το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ στον υπουργό Εσωτερικών της Κούβας Χούλιο Σέζαρ Μπαρμαντίγια Μπερμέχο, καθώς και στα δύο παιδιά του.

Οι ΗΠΑ θεωρούν ότι το κουβανικό καθεστώς της Κούβας καταπιέζει τον κουβανικό λαό και πως σχετίζεται με το καθεστώς του «διεφθαρμένου Νικολάς Μαδούρο» στη Βενεζουέλα.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο ανακοίνωσε την επιβολή κυρώσεων στον υπουργό Εσωτερικών της Κούβας επικαλούμενος παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Βενεζουέλα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, η επιβολή κυρώσεων αφορά και τα δύο παιδιά του κουβανού υπουργού Εσωτερικών.

Συγκεκριμένα, αναφέρεται: «O νόμος απαιτεί επίσης από τον Υπουργό Εξωτερικών να επιβάλλει κυρώσεις στους εν λόγω υπαλλήλους και στα άμεσα μέλη της οικογένειάς τους. Εκτός από τον Χούλιο Σέζαρ Μπαρμαντίγια Μπερμέχο, οι κυρώσεις αφορούν και τα παιδιά του, Χούλιο Σέζαρ Γκανταρίγια Σαρμιέντο και Αλεχάντρο Γκανταρίγια Σαρμιέντο».

Under Julio César Gandarilla Bermejo, Cuba’s Interior Ministry has engaged in gross violations of #HumanRights in Venezuela, arbitrarily arrested thousands of Cuban citizens, and unlawfully detained 100+ political prisoners. Today we hold him accountable. https://t.co/CJKBmo6WgE

An inspiring sight as Venezuelans speak out against Maduro’s repression. The people of #Venezuela are standing up for #Democracy, #HumanRights, and a better future for their country. We stand with them, as should all democratic countries, until they restore democracy. pic.twitter.com/WaNiPi58Va

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) November 17, 2019