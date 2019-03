Δεκάδες άνθρωποι διαμαρτυρήθηκαν την Κυριακή στην πόλη Ντεράα για την επανατοποθέτηση αγάλματος του Χάφεζ αλ Ασαντ, του πρώην προέδρου της Συρίας και πατέρα του Μπασάρ αλ Ασαντ, οκτώ χρόνια μετά την καταστροφή του από διαδηλωτές στον τόπο από όπου ξεκίνησε η συριακή εξέγερση το 2011 για να εξελιχθεί σε καταστροφικό πόλεμο.

Τον Ιούλιο, οι δυνάμεις του καθεστώτος του Μπασάρ αλ Ασαντ ανακατέλαβαν την πόλη Ντεράα από τις δυνάμεις των ανταρτών.

«Διαδηλώσαμε στους δρόμους για να καταγγείλουμε την τοποθέτηση αγάλματος του Χάφεζ αλ Ασαντ στο κέντρο της Ντεράα», δήλωσε διαδηλωτής. «Το άγαλμα τοποθετήθηκε από πρόσωπα που υποστηρίζουν το καθεστώς», πρόσθεσε.

Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που διαθέτει τεράστιο δίκτυο πηγών στη Συρία, επιβεβαίωσε τις πληροφορίες για τη διαδήλωση στην Ντεράα.

Τον Μάρτιο του 2011, διαδηλωτές ξήλωσαν από τη βάση του το άγαλμα του Χάφεζ αλ Ασαντ και δέχθηκαν τα πυρά των συριακών δυνάμεων ασφαλείας. Την επομένη, περίπου 300 νεαροί σκαρφάλωσαν σε ό,τι είχε απομείνει από το άγαλμα φωνάζοντας συνθήματα κατά του καθεστώτος.

