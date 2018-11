Λεπτομέρειες για την… πικάντικη ζωή του εκλιπόντος προέδρου της Λέστερ αποκάλυψε άθελα του ο δημοσιογράφος του BBC, Νταν Ρόαν

Συγκεκριμένα, ο δημοσιογράφος του BBC, δεν πρόσεξε τη διπλανή κάμερα άλλου καναλιού που βρισκόταν σε ζωντανή σύνδεση και ακούγεται να λέει πως η γραμματέας και πρώην «βασίλισσα της ομορφιάς», Νουσάρα Σουκνάμα, η οποία έχασε επίσης τη ζωής της στο ίδιο δυστύχημα, ήταν και ερωμένη του Σριβανταναπράμπα.

«Η ερωμένη του που πέθανε στη συντριβή ήταν γνωστή και ως ”μέλος του προσωπικού”, δηλαδή ερωμένη… οικογενειάρχης …» είπε ο απρόσεκτος ρεπόρτερ του BBC και πρόσθεσε για τον νεκρό ιδιοκτήτη της Λέστερ: «Αυτό όμως κάνεις αν είσαι δισεκατομμυριούχος ή γαλαζοαίματος. Είναι σχετικά αναμενόμενο, γι αυτό ας μην κρίνουμε».

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο:



Όπως ήταν αναμενόμενο τα σχόλια προκάλεσαν θύελλα αντιδράσεων, αφού οι αποκαλύψεις γίνονται ενώ ακόμα η Βρετανία θρηνεί για το θάνατο του δισεκατομμυριούχου ιδιοκτήτη των «Αλεπούδων».

Έτσι, ο δημοσιογράφος αναγκάστηκε να ζητήσει συγγνώμη μέσω Twitter για την… αποκάλυψή του: «Απλά θέλω να πω συγγνώμη για κάποια σχόλια που έγιναν σε μια ιδιωτική, off-air συζήτηση με έναν συνάδελφό. Δεν υπήρχε απολύτως καμία πρόθεση».

Just want to say sorry for some comments made in a private, off-air conversation earlier with a colleague. Absolutely no offence intended

— Dan Roan (@danroan) October 29, 2018