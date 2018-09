Η πρόκληση τοκετού κατά την 39η εβδομάδα κυοφορίας σε υγιείς εγκύους που αποκτούν το πρώτου τους παιδί συντελεί σε χαμηλότερα ποσοστά καισαρικών τομών, συγκριτικά με τον αυθόρμητο τοκετό, σύμφωνα με πολυκεντρική μελέτη που χρηματοδότησαν τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας των ΗΠΑ.

Όπως αναφέρεται σε σχετικό άρθρο του επιστημονικού εντύπου The New England Journal of Medicine, τα νεογνά που γεννιούνται κατά την 39η εβδομάδα κυοφορίας δεν εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά θνησιγένειας, νεογνικού θανάτου ή άλλων μειζόνων επιπλοκών υγείας.

«Η μελέτη αυτή έρχεται να αλλάξει όσα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα και αναμένεται να έχει σημαντική επίπτωση στη Μαιευτική», εξηγεί ο συγγραφέας της έρευνας Τζορτζ Μακονις, επικεφαλής του Τμήματος Μαιευτικής και Γυναικολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Ουάσινγκτον στο Σεντ Λούις.

Και προσθέτει ότι «αν και είχαν διατυπωθεί ανησυχίες ότι η πρόκληση τοκετού κατά την 39η εβδομάδα κυοφορίας θα αυξήσει τον ποσοστό των καισαρικών τομών και των νεογνικών προβλημάτων υγείας, εμείς παρατηρήσαμε το αντίθετο, ότι μείωνε τον αριθμό των τοκετών δια καισαρικής τομής».

Αν και η γέννα δια καισαρικής τομής θεωρείται γενικώς μια ασφαλής χειρουργική διαδικασία για τη μητέρα και το έμβρυο, ενέχει κίνδυνο επιπλοκών και μεγαλύτερης παραμονής στο μαιευτήριο, συγκριτικά με τον κολπικό τοκετό.

Παλαιότερες μελέτες είχαν δείξει ότι η πρόκληση τοκετού χωρίς ιατρική ένδειξη ενέχει κινδύνους για την υγεία των νεογνών, κυρίως λόγω της ατελούς ανάπτυξης των πνευμόνων, του εγκεφάλου και άλλων ζωτικών οργάνων. Αλλά η πρόκληση τοκετού κατά την 39η εβδομάδα κυοφορίας, μια εβδομάδα δηλαδή πριν την εκτιμώμενη ημερομηνία τοκετού, έχει γίνει όλο και συχνότερη τακτική.

Έτσι οι Αμερικανοί ερευνητές θέλησαν να κατανοήσουν αν υπήρχαν οφέλη και κίνδυνοι για την επίτοκο και το νεογνό.

Οι επιστήμονες μελέτησαν στοιχεία για περίπου 6.100 υγιείς γυναίκες που γίνονται μητέρες για πρώτη φορά και είχαν αποτανθεί σε 41 μαιευτήρια. Περίπου οι μισές με τυχαία επιλογή υποβλήθηκαν σε προκλητό τοκετό κατά την 39η εβδομάδα κυοφορίας, ενώ οι άλλες περίμεναν να γεννήσουν φυσιολογικά.

Από την πρώτη ομάδα, 569 (18,6%) τελικά γέννησαν δια καισαρικής τομής συγκριτικά με 674 (22,2%) της δεύτερης ομάδας, διαφορά στατιστικώς σημαντική.

Επίσης, οι γυναίκες του επαγόμενου τοκετού είχαν μειωμένα ποσοστά υπέρτασης και μεταγεννητικών λοιμώξεων. Συγκεκριμένα, 277 (9,1%) με επαγόμενο τοκετό στις 39 εβδομάδες κυοφορίας είχαν προβλήματα με την αρτηριακή τους πίεση και 50 (1,6%) ταλαιπωρήθηκαν από λοιμώξεις μετά τη γέννα, συγκριτικά με 427 (14,1%) και 65 (2,1%), της ομάδας του αυθόρμητου τοκετού, αντίστοιχα.

Τα νεογνά των γυναικών και των δύο ομάδων πάντως είχαν τους ιδίους κινδύνους επιπλοκών, όπως θάνατο, κρίση, λοίμωξη, τραυματισμό και ανάγκη για αναπνευστική μηχανική υποστήριξη. Εκ των γυναικών του επαγόμενου και του αυθόρμητου τοκετού, 132 (4,3%) και 164 (5,4%)μ αντίστοιχα, είχαν γεννητικές επιπλοκές που επηρέασαν την υγεία του νεογνού.