Στο Εδιμβούργο ο χρόνος μετρά αντίστροφα για τις συναυλίες της Τέιλορ Σουίφτ στις 7, 8 και 9 Μαΐου και όλα πρέπει να δείχνουν τέλεια.

Οι άστεγοι, οι λούμπεν της ζωής, πρέπει να είναι αόρατοι. Ο μόνος τρόπος για να επιτευχθεί ο στόχος είναι ο εκτοπισμός τους προς άλλες πόλεις.

Όπως καταγγέλλει η δομή Shelter Scotland, αρκετοί άστεγοι τους οποίους υποστηρίζει στάλθηκαν σε άλλες πόλεις, όπως το Αμπερντίν και τη Γλασκώβη, μέχρι και το Νιούκαστλ, εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από την πόλη.

Σημειώνεται ότι υπάρχει νομική υποχρέωση για τα άτομα που έχουν κηρυχθεί άστεγοι στη Σκωτία να τους προσφέρεται έκτακτη προσωρινή διαμονή, πιθανόν σε ξενοδοχεία.

Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι απομακρύνονται άστεγοι από καταλύματα όπου ήδη διαμένουν, μόνο όσοι φιλοξενούνται προσωρινά σε ξενοδοχεία.

Η οργάνωση τονίζει ότι είναι «κατάφωρη αδικία» να βρίσκονται οι άστεγοι σε «άμεσο ανταγωνισμό» με τους τουρίστες.

Εν τω μεταξύ, το δημοτικό συμβούλιο του Εδιμβούργου αναζητά «κατάλληλα, εναλλακτικά καταλύματα».

Εκατοντάδες χιλιάδες θαυμαστές αναμένεται να συρρεύσουν στην πόλη τις επόμενες ημέρες για τις συναυλίες της Αμερικανίδας σούπερ σταρ της ποπ, ως εκ τούτου ο ανταγωνισμός για τα δωμάτια των ξενοδοχείων είναι πολύ έντονος.

Το BBC σημειώνει ότι πολλοί άστεγοι απομακρύνθηκαν από το Εδιμβούργο για να βρεθεί χώρος για τους χιλιάδες τουρίστες, που θα συρρεύσουν στην πόλη ενόψει των συναυλιών της Τέιλορ Σουίφτ.

