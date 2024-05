Οι δοκιμές στην «Opap Arena» με... Ολυμπιακό νικητή και το «We Are The Champions» (vid)

Κάτι παραπάνω από ένα 24ωρο απομένει για τη διεξαγωγή του τελικού του Europa Conference League στη Νέα Φιλαδέλφεια και την «Opap Arena».

Αύριο Τετάρτη (29/5, 22:00) ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Φιορεντίνα, με στόχο την κατάκτηση της πρώτης ευρωπαϊκής κούπας από ελληνική ομάδα στο ποδόσφαιρο.

H UEFA, μία μέρα πριν τον ιστορικό τελικό των «ερυθρόλευκων» με τους «βιόλα», έκανε τις απαραίτητες δοκιμές στο γήπεδο της ΑΕΚ και έκανε το τεστ κατάκτησης του τρόπαιου και για τις δύο ομάδες.

Στα matrix της «Opap Arena» εμφανίστηκε το σήμα του Ολυμπιακού και η λέξη winners (σ.σ νικητές) από κάτω, η οποία καλύπτεται από το test. Ενώ την ίδια ώρα από τα μεγάφωνα έπαιζε το We Are The Champions των Queen.

Δείτε το βίντεο από το τεστ της UEFA: