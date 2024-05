Αυτό που συμβαίνει όταν δηλώνετε σε μια ιστοσελίδα πως «δεν είστε ρομπότ» δεν είναι τόσο αθώο όσο φαντάζεστε

Το έχουμε κάνει αμέτρητες φορές κατά τη διάρκεια της πλοήγησής μας στο διαδίκτυο όταν πρόκειται να συνδεθούμε ή να πληρώσουμε για κάτι, ωστόσο το τικάρισμα της φράσης «Δεν είμαι ρομπότ» (I’m not a robot) κρύβει πολλά περισσότερα.

Υπάρχουν αρκετοί τρόποι να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε κάποιο ανδροειδές εμποτισμένο με τεχνητή νοημοσύνη, είτε αυτό είναι να πατήσουμε την απλή επιλογή ότι δεν είμαστε ρομπότ, είτε να επιλέξουμε ορισμένες συγκεκριμένες φωτογραφίες.

Όλα αυτά είναι μορφές του λεγόμενου CAPTCHA, που σημαίνει Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart. Αλλά ο λόγος ύπαρξης του εν λόγω εργαλείου δεν είναι τόσο απλός.

Η αποκάλυψη έγινε στην εκπομπή του BBC με τίτλο QI. Η οικοδέσποινα Sandi Toksvig συζητώντας με τους καλεσμένους της για το θέμα είπε πως όταν δηλώνουμε ότι δεν είμαστε φτιαγμένοι από μέταλλο, αλλά από σάρκα και αίμα, ουσιαστικά δίνουμε στην εκάστοτε ιστοσελίδα την άδεια να ελέγχει πράγματα όπως το ιστορικό περιήγησής μας, τις εφαρμογές στις οποίες έχουμε μπει και τα μηνύματα που έχουμε στείλει.

«Το να τικάρεις το κουτάκι δεν είναι το ζητούμενο. Το πώς συμπεριφερθήκατε πριν το κάνετε, είναι αυτό που αναλύεται. Έτσι, για να είμαι ειλικρινής, δεν μπορώ να σας πω όλες τις λεπτομέρειες γιατί το κρατούν μυστικό γιατί δεν θέλουν οι άνθρωποι να προσπαθούν να εξαπατήσουν το τεστ. Αλλά σε γενικές γραμμές, τικάρεις το κουτάκι και ζητείται από τον ιστότοπο να ελέγξει το ιστορικό περιήγησής σου», εξήγησε η Toksvig.

«Είναι λίγο τρομακτικό νομίζω…»

«Έτσι, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι πριν τσεκάρετε το κουτάκι παρακολουθήσατε μερικά βίντεο με γάτες και κάνατε like σε ένα tweet για την Greta Thunberg, ελέγξατε τον λογαριασμό σας στο Gmail… Όλα αυτά τους κάνουν να πιστεύουν ότι πρέπει να είστε άνθρωπος», πρόσθεσε η ίδια.

Σημειώνεται πως σε περίπτωση αμφιβολίας θα υπάρξει και δεύτερο τεστ.

«Το τικάρισμα της επιλογής μπορεί ακόμη και να το ωθήσει να αναλύσει τον τρόπο με τον οποίο μετακινήσατε το ποντίκι σας στην οθόνη. Είναι λίγο τρομακτικό, νομίζω.

»Ουσιαστικά, όταν κάνετε κλικ στο πλαίσιο ‘Δεν είμαι ρομπότ’, δίνετε εντολή στον ιστότοπο να ρίξει μια ματιά στα δεδομένα σας και να αποφασίσει μόνος του. Αν το μηχάνημα δεν είναι σίγουρο, τότε είναι που σας κατευθύνει να κάνετε κλικ σε φωτογραφίες με πυροσβεστικούς κρουνούς που δεν υπάρχουν».

»Αν λοιπόν χρειάστηκε ποτέ να επιλέξετε εικόνες, είναι επειδή ο ιστότοπος στον οποίο προσπαθήσατε να αποκτήσετε πρόσβαση δεν σας θεώρησε… αρκετά ανθρώπους» κατέληξε η παρουσιάστρια.

Δείτε το σχετικό απόσπασμα της εκπομπής: