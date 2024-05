Συγκλονιστικό: Ο Κλοπ έμεινε μόνος του στο άδειο Άνφιλντ για αρκετή ώρα (vid)

Πολλές φορές όταν φτάνεις στο τέλος δεν το πιστεύεις. Λες αυτό ήταν. Τελείωσε! Έτσι και ο Κλοπ, λίγες ώρες μετά την τελευταία εκτός έδρας αναμέτρηση της Λίβερπουλ, ο Γερμανός προπονητής αποφάσισε να κάνει μία ακόμη βόλτα στο «Άνφιλντ».

Η άλλοτε έδρα καμίνι των «ρεντς» ήταν άδεια. Βγήκε λοιπόν στον αγωνιστικό χώρο και κοιτούσε το γήπεδο της αγαπημένης του ομάδας.

Κάθισε στη σέντρα, σκεφτόταν και οι άνθρωποι που τραβούσαν το βίντεο, σχολίαζαν πόσο στεναχωρημένος ήταν, αυτό αποτυπώνεται και από το βίντεο.

Για να κάνει μετά μία ακόμη συγκινητική κίνηση. Ανέβηκε στο KOP και έμεινε εκεί για ώρα. Πόσο αγάπησε και αγαπάει αυτός ο άνθρωπος τη Λίβερπουλ. Και πόσο συντετριμμένος είναι τώρα που αναγκάζεται να την αφήσει, για το καλό του ίδιου και για το καλό της ομάδας.

Klopp taking in every last second 💔 😢

How are we going to manage on Sunday? pic.twitter.com/JB0cDz4871

— Anfield Edition (@AnfieldEdition) May 14, 2024