Μπαρτσελόνα: Νέο συμβόλαιο ο Κουμπαρσί μέχρι το 2027 και ρήτρα 500 εκατ. ευρώ (pics)

Η Μπαρτσελόνα προχώρησε σε ακόμα μια κίνηση με γνώμονα το μέλλον καθώς, θα κρατήσει στο ρόστερ μέχρι το 2027 τον ταλαντούχο κεντρικό αμυντικό, Πάου Κουμπαρσί, ο οποίος υπέγραψε την Πέμπτη (9/5) νέο συμβόλαιο με τους Καταλανούς.

Παράλληλα, οι μπλαουγκράνα έβαλαν ρήτρα αποδέσμευσης στο συμβόλαιο του νεαρού αμυντικού ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ, όπως αναφέρει η Mundo Deportivo. Πάγια τακτική της Μπαρτσελόνα είναι να τοποθετεί υψηλές ρήτρες σε νεαρούς ποδοσφαιριστές της.

Η ανανέωση του συμβολαίου του 17χρονου αμυντικού παρουσιάστηκε σε μια εκδήλωση στην οποία παρευρέθηκαν ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, Ζοάν Λαπόρτα, ο πρώτος αντιπρόεδρος Ράφα Γιούστε, ο υπεύθυνος διευθυντής των ακαδημιών, Ζοάν Σολέρ και αθλητικός διευθυντής, Ντέκο.

Ο Κουμπαρσί έχει «γράψει» ήδη 20 συμμετοχές με τη φανέλα της πρώτης ομάδας της Μπαρτσελόνα, έχοντας κερδίσει την εμπιστοσύνη του Τσάβι, ενώ εντός του συλλόγου αρκετοί είναι αυτοί που συγκρίνουν τον νεαρό στόπερ, με τον θρύλο των Καταλανών, Κάρλες Πουγιόλ.

Η Μπαρτσελόνα έδειξε έμπρακτα την εμπιστοσύνη της στον νεαρό κεντρικό αμυντικό, ανανεώνοντας τη μεταξύ τους συνεργασία μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

🎙️ PAU CUBARSÍ: «My goal is to keep being myself.» 🫶 #MadeInLaMasia pic.twitter.com/isv8F0vKwd

