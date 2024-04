«Διαπραγματεύσεις Ελλάδας – Ισραήλ για το Spyder»

Η Ελλάδα προσπαθεί να ενισχύσει ακόμη περισσότερο την αεράμυνα της. Σε μία από αυτές τις κινήσεις, κατά τις αναφορές εξειδικευμένων σε στρατιωτικά θέματα ιστοσελίδων, η χώρα μας επιθυμεί να αποκτήσει και διαπραγματεύεται για το Spyder.

Συγκεκριμένα το zona-militar σε ρεπορτάζ του Ισραηλινού Αριέ Εγκόζι αναφέρει: «Το υπουργείο Άμυνας της Ελλάδας βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την ισραηλινή εταιρεία Rafael για την ολοκλήρωση μιας συμφωνίας που θα περιλαμβάνει το σύστημα αεράμυνας Spyder της εταιρείας. Ο πόλεμος στην Ουκρανία ενίσχυσε τη διεθνή ζήτηση για αυτό το αποτελεσματικό στη μάχη σύστημα αεράμυνας. Η Τσεχία και το Μαρόκο επέλεξαν το σύστημα αεράμυνας Spyder της Rafael για τις ανάγκες αεράμυνας μικρής εμβέλειας.

Πρόσφατα, η Rafael, σε συνεργασία με το Υπουργείο Άμυνας, ολοκλήρωσε με επιτυχία μια δοκιμή του προηγμένου συστήματος αεράμυνας SPYDER στην τελευταία και μοναδική του διαμόρφωση: All in One.

Η δοκιμή περιελάβανε την αναχαίτιση ενός UAV σε ένα δύσκολο επιχειρησιακό σενάριο, επιτυγχάνοντας ένα άμεσο και αποτελεσματικό χτύπημα. Το σύστημα SPYDER, που παράγεται από τη RAFAEL, χρησιμοποιείται επιχειρησιακά σε διάφορες στρατιωτικές δυνάμεις σε όλο τον κόσμο, παρέχοντας λύσεις αεράμυνας έναντι διαφόρων εναέριων απειλών, συμπεριλαμβανομένων πυραύλων, UAV, αεροσκαφών, ελικοπτέρων και τακτικών βαλλιστικών πυραύλων (TBM). Το σύστημα αναχαιτίζει απειλές χρησιμοποιώντας δύο οικογένειες πυραύλων αναχαίτισης που κατασκευάζονται από την RAFAEL, την PYTHON και την Derby.

Το All-in-One

Πρόσφατα, η RAFAEL παρουσίασε μια νέα διαμόρφωση για το SPYDER, το All-in-One, το οποίο περιλαμβάνει ένα ενσωματωμένο ραντάρ, ηλεκτρο-οπτικό εκτοξευτή, προηγμένο σύστημα διοίκησης και ελέγχου και αναχαιτιστές PYTHON και Derby, όλα τοποθετημένα σε μια ενιαία πλατφόρμα. Αυτή η διαμόρφωση χρησιμεύει ως η βέλτιστη λύση αεράμυνας για άμυνα σημείου ή περιοχής, είτε ως μέρος μιας μπαταρίας SPYDER είτε αναπτύσσεται ανεξάρτητα με ελάχιστη συμμετοχή χειριστή.

Σε δοκιμές την περασμένη εβδομάδα στο Ισραήλ, το σύστημα SPYDER All-in-One αναχαίτισε επιτυχώς ένα UAV σε ένα σύνθετο επιχειρησιακό σενάριο, επιτυγχάνοντας επιτυχή αναχαίτιση του στόχου», καταλήγει το δημοσίευμα της αργεντίνικης ιστοσελίδας που ειδικεύεται σε αμυντικά θέματα με ανταποκριτές σε όλο τον κόσμο.

Το Spyder (Surface-to-air PYthon and DERby) είναι ένα αντιαεροπορικό οπλικό σύστημα Ισραηλινής σχεδίασης, βασισμένο μεταξύ άλλων σε σασί φορτηγού Tatra ή Mercedes και αποτελείται από δύο τύπους πυραύλων εδάφους-αέρος, τους Python 4 και το Derby».