Ο ελληνισμός της Νέας Υόρκης, όπως κάθε χρόνο, τίμησε την επέτειο της εθνικής παλιγγενεσίας με μια μεγαλειώδη παρέλαση στην καρδιά του Μανχάταν (φωτογραφία πάνω «Εθνικός Κήρυξ» / Χρ. Αθανασάτος).

Η 5η Λεωφόρος απέκτησε ελληνικό παλμό με τους Έλληνες ομογενείς να παρελαύνουν υπό τους ήχους εμβατηρίων.

Η φετινή παρέλαση ήταν αφιερωμένη στην συμπλήρωση των πενήντα ετών από την τουρκική εισβολή και κατοχή του βορείου τμήματος της Κύπρου.

Δεκάδες ομογενειακές οργανώσεις, κοινότητες, σχολεία, σύλλογοι και οργανισμοί του ελληνισμού και χιλιάδες πολίτες ντυμένοι με εθνικές ενδυμασίες και κρατώντας ελληνικές σημαίες στα χέρια γέμισαν με γαλανόλευκα χρώματα τους δρόμους της Νέας Υόρκης δίνοντας δυναμικό παρών στην πιο εμβληματική εκδήλωση του απόδημου ελληνισμού.

Τα βλέμματα όλων τράβηξε το άγημα των Ευζώνων της Προεδρικής Φρουράς που παρέλασαν περήφανοι και καμαρωτοί σε άψογο σχηματισμό.

Στην παρέλαση συμμετείχαν περισσότεροι από εκατό οργανισμοί με πενηνταέξι άρματα και έντεκα φιλαρμονικές, μεταξύ αυτών η Παλαιά Φιλαρμονική της Κέρκυρας που ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη με ενενήντα μουσικούς για να πλαισιώσει την παρέλαση και τις παράλληλες εκδηλώσεις που διοργάνωσε η ομογένεια.

Προηγουμένως είχε τελεστεί δοξολογία στον Ιερό Καθεδρικό Ναό της Αγίας Τριάδας χοροστατούντος του Αρχιεπισκόπου Ελπιδοφόρου και παρουσία του αντιπροέδρου της βουλής των Ελλήνων Γιάννη Πλακιωτάκη, του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανου Κασσελάκη, του ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Βαγγέλη Μεϊμαράκη, των βουλευτών Φίλιππου Φόρτωμα, Νίνας Κασιμάτη, Θεόφιλου Ξανθόπουλου, Μιλένας Αποστολάκη, Ρένας Δούρου, της πρέσβειρας της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον Αικατερίνης Νασίκα, του Γενικού Προξένου της Ελλάδας στη Νέα Υόρκης Ντίνου Κωνσταντίνου και του υποψήφιου ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργου Αυτιά.

Sunday, #FDNY members proudly celebrated their #Greek heritage as they marched up Fifth Avenue for the 85th Annual Greek Independence Day Parade. The parade honors Hellenic culture and traditions. #greekparade pic.twitter.com/nt4sTtoyic

— FDNY (@FDNY) April 14, 2024