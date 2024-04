Ο 34χρονος Macmillan Mhone, δημοσιογράφος από το Μαλάουι της Αφρικής, συνελήφθη τη Δευτέρα με την κατηγορία «δημοσίευσης ειδήσεων που ενδέχεται να προκαλέσουν φόβο και δημόσια ανησυχία, διαδικτυακό spam και εκβιασμό», καθώς τον περασμένο Αύγουστο είχε δημοσιεύσει άρθρο του, μέσω του οποίου κατηγορούσε έναν επιχειρηματία της χώρας για διαφθορά.

Το ρεπορτάζ του Mhone, το οποίο δεν έχει κατέβει από τον ιστότοπο Malawi 24, ανέφερε ισχυρισμούς ότι ο Abdul Karim Batatawala λειτουργούσε ένα δίκτυο εταιρειών μεσολάβησης για να εξασφαλίσει κυβερνητικές συμβάσεις του Μαλάουι, ενώ περίμενε να δικαστεί για κατηγορίες περί διαφθοράς.

Ο Batatawala αντιμετωπίζει ποινικές κατηγορίες για απάτη και διαφθορά και έχει δηλώσει αθώος, σύμφωνα με τον Guardian.

Ο Mhone ανέφερε ότι ο Batatawala συνελήφθη από το Γραφείο Καταπολέμησης της Διαφθοράς (ACB) το 2021 ως ύποπτος για απάτη και ξέπλυμα χρήματος για λογαριασμό της κυβέρνησης του Μαλάουι.

Σε ανακοίνωσή του, ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων της αστυνομικής υπηρεσίας του Μαλάουι Peter Kalaya δήλωσε ότι ο Mhone συνελήφθη μετά από καταγγελία του Batatawala ότι έγιναν προσπάθειες από τον δημοσιογράφο να του αποσπάσει χρήματα.

Ωστόσο, ο αναπληρωτής πρόεδρος του Συνασπισμού Υπερασπιστών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Gift Trapence, καταδίκασε τις κατηγορίες κατά του Mhone.

«Τα δικαιώματα των δημοσιογράφων πρέπει να γίνονται σεβαστά, κάθε απόπειρα καταστολής της ελευθερίας τους να κάνουν ρεπορτάζ πρέπει να αντιμετωπίζεται με ταχεία και κατάλληλη καταδίκη», δήλωσε ο ίδιος.

Σε ανακοίνωσή του, το παράρτημα του Ινστιτούτου Μέσων Μαλάουι της Νότιας Αφρικής (Misa) επέκρινε τόσο τη σύλληψη όσο και τη μεταφορά του Mhone από την πόλη Μπλαντίρε.

«Η συμπεριφορά αυτή ισοδυναμεί με βασανιστήρια και σκόπιμη προσπάθεια να ενοχοποιηθεί ο δημοσιογράφος», δήλωσε ο Golden Matonga, πρόεδρος του Misa.

This is totally unacceptable. Stop intimidating journalists. Release MacMillan Mhone now, now, now, not tomorrow. pic.twitter.com/Xl2HetMJPb

— Onjezani Kenani (@onjezani) April 8, 2024