Πολλοί είναι οι νέοι άνδρες στην Ουκρανία που δεν θέλουν να στρατολογηθούν και να πολεμήσουν κατά της Ρωσίας και προσπαθούν να διαφύγουν προς το εξωτερικό.

Βίντεο του Sky News δείχνουν το άγριο ξύλο που πέφτει από τις Αρχές σε άντρες που πιάστηκαν κοντά στα σύνορα με τη Ρουμανία, προσπαθώντας να διαφύγουν, πριν στρατολογηθούν. Ωστόσο άλλοι τα καταφέρουν. Πολλοί τους αποκαλούν δειλούς, ενώ κάποιοι άλλοι τους αποκαλούν προδότες.

«Δεν είμαι άπιστος. Πολλοί φίλου μου ήδη έφυγαν. Όποιος έχει την ευκαιρία, φεύγει» δήλωσε στο Sky News ένας νεαρός Ουκρανός που αποφάσισε να πάρει τον δρόμο για το εξωτερικό για να αποφύγει τη στράτευση. Πέρασε τα σύνορα μέσα από τα βουνά, έχοντας καταβάλλει 6.000 δολάρια ως αντίτιμο για να βγει από τη χώρα. «Χρειάζομαι ειρήνη, για μένα κυρίως», λέει.

«Οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι έτοιμοι για να πεθάνουν. Και οι νέοι άνθρωποι δεν είναι έτοιμοι να θάψουν τους εαυτούς τους ζωντανούς. Έρχονται αρκετοί σε εμάς για βοήθεια», δήλωσε ένας από τους διακινητές που παραδέχεται ότι δεν ντρέπεται καθόλου για τη δράση του.

Αυτή τη στιγμή, οι Αρχές προσπαθούν να σταματήσουν το πρόβλημα. Ο στρατός χρειάζεται νεοσύλλεκτους. Ωστόσο χιλιάδες Ουκρανοί προσπαθούν να φύγουν για Ουκρανία.

Κάθε εβδομάδα, οι Αρχές συλλαμβάνουν τόσο άτομα που προσπαθούν να διαφύγουν, όσο και άτομα που θεωρούνται ύποπτα για αρνητές στράτευσης.

These men were caught near the border with Romania trying to flee Ukraine.

They are not the only ones who do not want to fight and are trying to avoid conscription

— Sky News (@SkyNews) April 11, 2024