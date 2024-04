Το «θαύμα» του Άρνε Σλοτ και οι «σειρήνες»

Το παιχνίδι είναι το κλασικό ντέρμπι του ολλανδικού ποδοσφαίρου και σε τέτοια ματς οι προβλέψεις πάνε περίπατο.

Όταν λοιπόν σ’ ένα παιχνίδι ανάμεσα σε Φέγενορντ και Άγιαξ κοιτάς το σκορ και βλέπεις 6-0, τότε αναρωτιέσαι πως έγινε αυτό; Για την ακρίβεια σχολιάζεις δύο πράγματα.

Από τη μία πλευρά την εμφάνιση που θα έχουν κάνει οι νικητές και από την άλλη τα… χάλια που είχαν οι ηττημένοι.

Και σε ότι αφορά το πρώτο σκέλος ένα είναι σίγουρο. Για την θριαμβεύτρια του ντέρμπι, Φέγενορντ, το κεντρικό πρόσωπο είναι δίχως άλλο ο προπονητής της.

Feyenoord drop SIX on Ajax—their biggest win in De Klassieker history.

Ajax have conceded 55 goals in the Eredivisie this season 🥴 pic.twitter.com/nnclgc0fW5

— B/R Football (@brfootball) April 7, 2024