Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πτώσεις δέντρων, καθώς ισχυροί άνεμοι έπληξαν τη νότια Πολωνία τη Δευτέρα, φτάνοντας την ταχύτητα των 155 χλμ/ώρα στα υψηλότερα σημεία των βουνών Tatra.

Στην πόλη Rabka-Zdrój, δύο γυναίκες και ένα εξάχρονο παιδί έχασαν τη ζωή τους όταν ένα δέντρο τις καταπλάκωσε, ανακοίνωσαν οι πυροσβέστες.

Μια άλλη γυναίκα πέθανε όταν ένα δέντρο έπεσε πάνω στο αυτοκίνητό της στην πόλη Zakopane στους πρόποδες των βουνών Tatra, δήλωσε ο εκπρόσωπος των πυροσβεστών του Zakopane, Andrzej Król-Łęgowski. Ένα δέντρο που έπεσε στην ίδια πόλη σκότωσε ένα παιδί, σύμφωνα με εκπρόσωπο των ιατρικών υπηρεσιών.

WARSAW, Poland—Strong winds in southern Poland on Monday toppled trees that killed three adults and two children, emergency responders said.https://t.co/Uu4JCZRcs5 pic.twitter.com/etEZu0sNCy

