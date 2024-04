Με σημαντικά προβλήματα η Μάντσεστερ Σίτι κόντρα στην Άστον Βίλα

Η Μάντσεστερ Σίτι βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο, όσον αφορά την διεκδίκηση του φετινού πρωταθλήματος, και η νίκη για τους Πολίτες στην αυριανή αναμέτρηση με την Άστον Βίλα (3/4,22:15) είναι κάτι παραπάνω από επιτακτική, για να μην χαθεί η επαφή με την κορυφή της βαθμολογίας.

Όπως ενημέρωσε ο Πεπ Γκουαντιόλα στην σημερινή συνέντευξη Τύπου, οι Έντερσον, Άκε και Γουόκερ δεν θα αγωνιστού κόντρα στην ομάδα του Ουνάι Έμερι.

«Οι Έντερσον και Γουόκερ δεν είναι έτοιμοι, δεν θα προλάβουν να είναι μαζί μας αύριο. Ο Άκε είναι τραυματίας. Ας ελπίσουμε ότι θα επιστρέψει σύντομα. Δεν ξέρω ακριβώς το χρονοδιάγραμμα. Τα επόμενα παιχνίδια δεν θα είναι έτοιμος» ανέφερε αρχικά ο Καταλανός τεχνικός, ο οποίος άφησε ένα… «παραθυράκι» να βρίσκεται στην αποστολή για τον αυριανό αγώνα ο Τζό Στόουνς: «Ο Στόουνς μπορεί να είναι έτοιμος. Θα τον δούμε και αύριο και θα αποφασίσουμε».

Κι όλα αυτά ενώ πλησιάζουν και οι αναμετρήσεις με την Ρεάλ Μαδρίτης για τους «8» του Champions League, με την πρώτη αναμέτρηση να γίνεται την επόμενη Τρίτη (9/4,22:00) στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου».

PEP 💬 (On whether Walker, Stones and Ederson will be fit) I don’t think so. John [Stones], maybe. The other two no chance.

(On Ake’s fitness) He is injured… Hopefully, he will be back soon. I don’t know exactly the timing. Next games he won’t be ready. pic.twitter.com/lQg7izkW2Z

— Manchester City (@ManCity) April 2, 2024