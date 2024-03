Η Microsoft ξέχασε να ενημερώσει συγκεκριμένο χαρακτηριστικό των Windows για 30 χρόνια

Μια Πέμπτη πρωί, πριν από σχεδόν 30 χρόνια, στα κεντρικά γραφεία της Microsoft στο Redmond, ένας προγραμματιστής λογισμικού έλεγξε κάποιον κώδικα για ένα παράθυρο διαλόγου στο οποίο εργαζόταν.

Το πλαίσιο υποτίθεται ότι θα ήταν προσωρινό, οπότε δεν ανησυχούσε. Μόνο που κανείς από τότε δεν μπήκε στη διαδικασία να το αλλάξει και έτσι παραμένει το ίδιο μέχρι σήμερα, στα Windows 11.

Ο Dave Plummer, πρώην προγραμματιστής της Microsoft, περιέγραψε την ενδιαφέρουσα ιστορία του. Πώς δημιουργήθηκε το πλαίσιο διαλόγου «Format drive» στα τέλη του 1994.

I wrote this Format dialog back on a rainy Thursday morning at Microsoft in late 1994, I think it was.

We were porting the bajillion lines of code from the Windows95 user interface over to NT, and Format was just one of those areas where WindowsNT was different enough from… pic.twitter.com/PbrhQe0n3K

