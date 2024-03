Ο Andre Rieu μάγεψε την Αθήνα - Οι εκπλήξεις, τα «Παιδιά του Πειραιά» και ο... ταύρος που εισέβαλε στο γήπεδο

Δύο σπουδαίες βραδιές χάρισε στο ελληνικό κοινό ο Andre Rieu.

Ο παγκοσμίου φήμης Ολλανδός βιολιστής και μαέστρος, γνωστός για τον τρόπο που μπορεί να μεταφέρει τους θεατές σε έναν κόσμο μαγικών μελωδιών, γέμισε για δύο συνεχόμενα βράδια το γήπεδο μπάσκετ του ΟΑΚΑ, με περισσότερους από 20.000 θεατές να τον αποθεώνουν εκστασιασμένοι, ακόμα κι όταν εκείνος τους… ζητούσε να φύγουν και να πάνε σπίτι τους να κοιμηθούν.

Ο Rieu, ο οποίος περιοδεύει σε όλον τον κόσμο, γεμίζοντας τα στάδια σε όποια περιοχή του κόσμου κι αν εμφανίζεται, συνεπήρε το κατάμεστο ΟΑΚΑ με τις ρυθμικές μελωδίες του και το εκρηκτικό του ταπεραμέντο, προσφέροντάς τους μια οπτική όσο και ακουστική απόλαυση.





Κάθε εμφάνιση του Andre Rieu είναι μια «εμπειρία» που αξίζει κάποιος βιώσει και η εμφάνισή του στην Αθήνα δεν θα μπορούσε να διαφέρει.

Από την ευφάνταστη είσοδο του ιδίου και των μουσικών του, οι οποίοι βγήκαν μέσα από το πλήθος και να ανέβηκαν στη σκηνή στην αρχή της συναυλίας, μέχρι τα πολυτελή κοστούμια, το τεράστιο video wall με τα εντυπωσιακά πλάνα σε κάθε τραγούδι και… τον ταύρο που εισέβαλε στο γήπεδο και κυνήγησε μια γυναίκα που φορούσε κόκκινο φόρεμα, οι συναυλίες του Rieu στην Ελλάδα ήταν ακριβώς αυτό που περίμεναν οι Έλληνες θεατές.

Μάλιστα, ο ίδιος φρόντισε να δώσει έντονο Ελληνικό χρώμα, με την ορχήστρα του να «παίζει» τα «Παιδιά του Πειραιά» και το «Σήκω χόρεψε συρτάκι», ενώ από την βραδιά αυτή δεν θα μπορούσε να λείπει και ο «Ζορμπάς», μαζί με τους βρακοφόρους χορευτές, οι οποίοι –όπως ήταν αναμενόμενο- αποθεώθηκαν.





«Κάθε βράδυ σκέφτομαι την Ελλάδα»

Ο Andre Rieu ξεκίνησε τη συναυλία του λέγοντας «καλησπέρα» σε… άπταιστα Ελληνικά, διευκρινίζοντας στη συνέχεια πως αυτά είναι και τα μόνα Ελληνικά που μιλάει.

Στη συνέχεια μοιράστηκε μια από τις πολλές ιστορίες που θα ακολουθούσαν (όπως καταλάβαμε στη συνέχεια). Η εν λόγω ιστορία ουσιαστικά κατέληγε πως «κάθε βράδυ που πέφτω για ύπνο βλέπω το ίδιο όνειρο: βλέπω την Ελλάδα».

Ο Andre Rieu καταχειροκροτήθηκε για την εν λόγω ιστορία, ωστόσο υπήρξαν κι αυτοί που… την αντιμετώπισαν με αμφιβολία!

Πολλές εκπλήξεις

Οι συναυλίες, που κράτησαν σχεδόν 3 ώρες, ήταν γεμάτες εκπλήξεις.

Εκτός από κλασικά κομμάτια, όπως το «Nessun dorma» και το Blue Danube του Γιόχαν Στράους, οι θεατές απόλαυσαν αριστουργήματα όπως το «Think of Me» του Άντριου Λόυντ Βέμπερ από το μιούζικαλ «Το φάντασμα της όπερας».





Μάλιστα, σε μια από τις ιστορίες του, ο Rieu αποκάλυψε πως στην χορωδία του υπάρχει μια τραγουδίστρια από την Ελλάδα, την οποία και κάλεσε στη σκηνή για να τραγουδήσει τα «Παιδιά του Πειραιά» και το «Σήκω χόρεψε συρτάκι», με το κοινό να τραγουδά μαζί με την νεαρή τραγουδίστρια, η οποία δεν μπορούσε να κρύψει το χαμόγελό της.





Σε μια… ακόμα ιστορία, πριν η ορχήστρα παίξει ένα ισπανικό τραγούδι, ο Rieu αποκάλυψε ότι στο εν λόγω τραγούδι κάθε βράδυ ένας ταύρος μπαίνει στο γήπεδο και κυνηγάει όσους φορούν κόκκινα ρούχα.

Καλά μαντέψατε. Κατά τη διάρκεια της μουσικής ένας… ταύρος μπήκε στο γήπεδο και άρχισε να κυνηγάει μια γυναίκα (ελπίζουμε συνεργάτη του).

Το τι συνέβη στη συνέχεια θα το δείτε στο βίντεο που ακολουθεί…





Στην πιο συγκινητική στιγμή της βραδιάς, ο Rieu κάλεσε στη σκηνή την 16χρονη Emma Kok. Μια νεαρή κοπέλα, η οποία αντιμετωπίζει μια σοβαρή ασθένεια που της έχει παραλύσει την κοιλιά και η οποία «θέλει να ζήσει μια κανονική ζωή, έχει μαγική φωνή και θέλει να γίνει τραγουδίστρια».





Η νεαρή κοπέλα μάγεψε το κοινό, ενώ ο Rieu αποκάλυψε (την Τρίτη) ότι έχει τα γενέθλιά της, με ολόκληρο το στάδιο να της τραγουδά «Να ζήσεις Έμα και χρόνια πολλά…»





Encore, encore και ξανά… encore

Λίγο μετά τις 22:15 ο Andre Rieu καληνύχτισε το κοινό και κατέβηκε από τη σκηνή για να… επιστρέψει λίγα λεπτά μετά για ένα encore που κράτησε… σχεδόν μισή ώρα και περιελάμβανε τραγούδια από το «Can’t Help Falling in Love» του Έλβις Πρίσλεϊ, έως το «I Will Survive» της Γκλόρια Γκέινορ και φυσικά τον δικό μας «Ζορμπά».

Στο τέλος όλο το στάδιο χειροκροτούσε όρθιο τον Andre Rieu, ο οποίος ανανέωσε το ραντεβού του με την Ελλάδα για… κάποια στιγμή στο μέλλον!